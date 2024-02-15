Путин поблагодарил сотрудников «Уралвагонзавода» за работу Путин поблагодарил сотрудников «Уралвагонзавода» за качественную военную технику

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В ходе посещения АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам «Уралвагонзавода» за производство качественной техники, которая используется в ходе специальной военной операции (СВО). Как уточнил глава государства, он знает, что бригады УВЗ выезжают в зону проведения СВО, работают там почти на линии соприкосновения, помогают военнослужащим, восстанавливают технику.

Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв», — сообщил Путин.

Ранее гендиректор АО «Концерн Уралвагонзавод» (ГК «Ростех») Александр Потапов сообщил, что в России готовятся возобновить производство танков Т-80. По словам Потапова, эта техника показывает высокую эффективность в зоне СВО.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что имеющиеся на вооружении ВС РФ танки Т-72, Т-80 и Т-90 превосходят американские танки Abrams по скорострельности и маневренности. По его словам, попасть в российские танки сложнее.

ВСУ приходится возвращать на передовую советские танки Т-72 из-за больших потерь немецких Leopard 2, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes. По его словам, Запад решил помочь Украине в модернизации старых танков вместо отправки современной техники.