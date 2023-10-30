В США заявили, что ВСУ пересаживаются с немецких танков на советские Forbes: ВСУ возвращают советские Т-72 из-за потерянных Leopard 2

Фото: МО Украины

ВСУ приходится возвращать на передовую советские танки Т-72 из-за больших потерь немецких Leopard 2, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes. По его словам, Запад решил помочь Украине в модернизации старых танков вместо отправки современной техники.

Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке, — сообщил Экс.

До этого он отмечал, что украинская армия лишилась сразу трех танков западного производства Leopard 2 за последние несколько дней. По его мнению, это является самой тяжелой потерей Киева с момента начала специальной военной операции на территории Украины.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается построить загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС) для раннего обнаружения российских и китайских крылатых ракет большой дальности. По словам сотрудника Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивена Брайена, сейчас у американских военнослужащих большие трудности с отслеживанием целей.

Специалист добавил, что это не единственная проблема: даже если новое оборудование позволит находить объекты, военным нечем их сбивать в случае обнаружения, поскольку у США нет рабочей программы поражения крылатых ракет. Существует множество целей, но почти нет систем, которые позволяют их ликвидировать, резюмировал эксперт.