В России готовятся возобновить производство танков Т-80

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-80У

В России готовятся возобновить производство танков Т-80, сообщил гендиректор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» (ГК «Ростех») Александр Потапов в эфире программы «Военная приемка» на канале «Звезда». По его словам, техника показывает высокую эффективность в зоне СВО.

Такая задача стоит. <...> И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых, — сказал Потапов.

Ранее на вооружение российской армии поступили новые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ». По словам военкора Евгения Поддубного, их начали выпускать серийно. Комплекс может быть интегрирован в систему любой ПВО.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об увеличении в 1,8 раза количества закупаемого оружия и техники в 2023 году. Он выразил благодарность всем, кто задействован в соответствующем процессе. По словам министра, порой сотрудники работают круглые сутки без выходных.

Шойгу также добавил, что поставки беспилотников типа «Орлан» выросли в 53 раза. Дроны ведут круглосуточную работу, она оценивается экспертами как очень эффективная. Поставки танков Т-72 и Т-90 тем временем были увеличены в 3,6 раза.