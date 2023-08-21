Стало известно о поступлении в войска новой техники Поддубный рассказал о поступлении в войска комплекса ПВО «Магистр-СВ»

Фото: ruselectronics.ru

«Магистр-СВ»

Комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ» начали выпускаться серийно, сообщил в Telegram военкор Евгений Поддубный. По его словам, первая партия уже поступила в войска.

Магистр-СВ» оснащён оптико-электронной станцией, способной в автоматическом режиме обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели противника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно техническим характеристикам, комплекс может быть интегрирован в систему всех стоящих на вооружении ВС России систем ПВО. Он оборудован оптико-электронной станцией, которая может обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели, а также координировать работу зенитных комплексов.

Ранее на проходящем в Московской области форуме «Армия-2023» показали бронированный вариант известного российского военно-транспортного автомобиля «Тигр-М», авиационную управляемую ракету класса «воздух — воздух» РВВ-МД, прототип беспилотной бронированной машины «Зубило», колесную самоходную артиллерийскую установку «Мальва», новый четырехосный бронетранспортер и многое другое.

На форуме был представлен новый вид барражирующих боеприпасов с искусственным интеллектом «Тубус». По словам собеседника NEWS.ru, этот боеприпас применяется против бронированных целей или укрепрайонов, уничтожая цель по фото, загруженному в его память.