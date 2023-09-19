Герой России рассказал, чем танки ВС РФ превосходят обещанные Киеву Abrams Генерал Липовой: российские танки легче и маневреннее обещанных Киеву Abrams

Фото: МО РФ

Имеющиеся на вооружении ВС РФ танки — Т-72, Т-80 и Т-90 — превосходят обещанные Украине американские танки Abrams по скорострельности и маневренности, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что Abrams станут удобной целью для ВС РФ из-за своих габаритов.

Abrams выше российских танков на 70–80 см, они крупнее сами по себе, что делает их очень удобной мишенью. Они очень тяжелые — до 60–66 тонн против 41–46 тонн у наших Т-72, Т-80 и Т-90. Наша техника маневреннее, попасть в нее намного сложнее. В Abrams нет автомата заряжания — снаряды подает четвертый член экипажа. У наших стоит автомат заряжания, что повышает скорострельность, — подчеркнул Липовой.

Американские танки Abrams в скором времени будут переданы Киеву, ранее заявил на заседании контактной группы по Украине в Германии глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости. При этом точную дату поставки он не назвал.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что первые 10 танков Abrams Украина должна получить в середине сентября. Всего же Вашингтон обещал Киеву передать 31 боевую машину. Кроме того, США хотят поставить ВСУ вместе с бронетехникой снаряды с обедненным ураном.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в свою очередь предположил, что американские танки Abrams на Украину не попадут до осенней распутицы. По его мнению, причиной задержки их передачи Киеву может быть факт уничтожения российскими войсками британского танка Challenger. К такому выводу военкор пришел после новостей о том, что около 200 украинских военнослужащих останутся на базах США в Германии для дополнительного обучения управлению и обслуживанию Abrams.