На что РФ будет жить в ближайшие 6 лет, как победит в СВО: Путин даст ответ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Это мероприятие является одним из центральных в политической жизни страны и обычно определяет цели России на следующий год. Однако в этот раз оно будет особым: по мнению экспертов, речь президента можно будет считать своеобразным объявлением предвыборной программы. Сам Владимир Путин сказал, что в послании парламенту поставит задачи на ближайшие шесть лет.

Что известно о послании Путина Федеральному собранию в 2024 году

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступит с посланием Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. О старте подготовки к мероприятию пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал еще в начале февраля, а чуть позднее подтвердил, что выступление Путина может пройти в конце февраля — начале марта.

В этом году послание российского лидера будет отличаться от предыдущих — хотя бы потому, что оно проходит в преддверии президентских выборов, намеченных на 15–17 марта, высказал в беседе с NEWS.ru мнение директор Центра исследований политических элит ИМИ Евгений Минченко. Путин, который идет на них в качестве самовыдвиженца, все еще не представил свою предвыборную программу. Более того, он не планирует участвовать и в дебатах с остальными кандидатами. Поэтому свои планы на новый президентский срок, вероятнее всего, он огласит именно во время послания — в традиционном формате коммуникации с обществом, считает политолог.

«Это своего рода презентация программы Путина как кандидата. Он должен будет сказать о задачах не просто на год, а на более долгосрочный период времени. Тем более в мае нас ждет перестройка правительства и других органов исполнительной власти. Поэтому послание, по сути, станет техническим заданием будущему правительству», — предположил Минченко.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Как проходит послание президента

Традиционно в своем послании глава государства обращается к обеим палатам парламента — мероприятие призвано дать оценку нынешнему положению дел в стране, а также наметить основные направления внутренней и внешней политики на предстоящий год. Эту практику ввел в 1994 году экс-президент Борис Ельцин, который за два срока выступил с речью перед Федеральным собранием шесть раз.

Для Путина нынешнее выступление станет уже 19-м. Впервые он обратился к законодателям в 2000 году. При этом в 2017 и 2022 годах послание не оглашалось: в первом случае его перенесли на февраль 2018-го (глава РФ выступил в преддверии очередных выборов), а во втором — отмену мероприятия сам президент объяснил очень большой «динамикой событий», результаты которой было «сложновато зафиксировать».

Как правило, на церемонию, место проведения которой объявляется незадолго до даты ее проведения, прибывает около тысячи гостей. Среди приглашенных члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели региональных заксобраний и традиционных конфессий, а также общественные деятели.

Что сказал Путин в послании 2023 года

В прошлом году глава РФ выступал в московском Гостином Дворе. Его речь стала одной из самых продолжительных за всю историю этого формата, продлившись 1 час 45 минут. Мероприятие можно назвать знаковым: на нем впервые присутствовали главы новых регионов, вошедших в состав России после начала СВО, — Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, в Гостиный Двор пригласили военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины.

Самый большой блок речи касался спецоперации ВС РФ, ее причин, отношений с Западом. Путин объявил о решении приостановить участие России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений и рассказал о попытках зарубежных стран расколоть российское общество. Кроме того, он сообщил о мерах поддержки участников СВО, в частности об отпусках для военных, мобилизованных и добровольцев, создании госфонда для поддержки семей погибших бойцов и ветеранов, а также запуске программы льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК.

Анонсировал глава государства и новые меры соцподдержки. Так, Путин предложил с 2024 года провести дополнительное повышение МРОТ, установить страховку для добровольных пенсионных накоплений, а также поручил увеличить налоговый вычет по расходам на обучение детей, продолжать программу бесплатной газификации и предоставлять материнский капитал семьям, дети в которых были рождены начиная с 2007 года.

Особое внимание президент уделил состоянию экономики, пообещав направить финансирование глобальным стройкам, например, на то, чтобы привести в нормативное состояние дороги в регионах. Также Путин отметил удвоение доли российского рубля в международных расчетах и призвал стимулировать приток инвестиций в экономику от долгосрочных сбережений граждан, создав соответствующую программу.

«Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи. Это время не только вызовов, но и возможностей», — заявил он.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

О чем будет говорить Путин в послании 2024 года

Условно предстоящее выступление президента с посланием Федеральному собранию в нынешнем году можно будет разделить на три блока, считает политолог Алексей Макаркин. «Во-первых, это вопросы социальной поддержки — людям хочется знать, что будет с их дальнейшей повседневной жизнью, зарплатами, пенсиями и пособиями. Вторая тема — экономическое развитие России, то есть промышленная политика, продовольственная безопасность и так далее. А третий блок затронет международное положение и позиционирование страны. Одной из приоритетных тем станет в том числе СВО», — полагает он.

По мнению экономиста Василия Колташова, экономические вопросы действительно выйдут на первый план в речи главы государства. Одной из актуальных тем в этой сфере является «разворот» России от сотрудничества со странами ЕС в сторону Азии — поэтому, вероятно, будут озвучены итоги партнерства, в первую очередь с Китаем.

«Дальше — развитие обрабатывающей промышленности, собственное производство, новые рабочие места, новые предприятия. Еще одним важным вопросом у нас является развитие транспортной системы России — что было сделано на восточном полигоне, то есть в зоне Транссиба и БАМа. Много скажут про строительство — жилищное и особенно инфраструктурное», — считает экономист.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечает, что парламентарии, которые регулярно посещают регионы РФ, передают предложения, полученные от населения, в правительство и президентский корпус. «Депутаты ждут ответов, в том числе на те предложения, которые звучали в Государственной думе и которые озвучивают наши избиратели. Поэтому как раз надеемся, что ответы на многие вопросы будут получены», — пояснил он.

Что Путин скажет про СВО

В контексте экономики с большой вероятностью будет затрагиваться и тема спецоперации. Василий Колташов не исключает, что Путин расскажет о военном производстве, но с нюансами. «Вряд ли этому будет посвящено много времени, потому что обычно официальные сообщения ограничиваются информированием нас о том, что производство всего необходимого для вооруженных сил выросло кратно. Это, очевидно, связано с особым характером расходования того, что производится в оборонно-промышленном комплексе», — обращает внимание собеседник.

А с точки зрения Евгения Минченко, СВО вновь станет одной из центральных тем послания президента. «Должна быть предъявлена какая-то стратегия относительно спецоперации. Президент осветит, что Россия собирается дальше делать, как она собирается побеждать», — считает эксперт.

Тем не менее ждать, что будут называться конкретные сроки окончания СВО, не стоит, полагает Алексей Макаркин. По мнению собеседника NEWS.ru, во многом тезисы этой части выступления будут перекликаться с теми, что Путин озвучивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Сомневаюсь, что будут названы какие-то цифры или даты. Скорее всего, речь пойдет о том, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях», — говорит политолог.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Какими будут последствия послания

В своих посланиях российский лидер озвучивает конкретные поручения правительству, а спустя некоторое время федеральные и региональные органы власти представляют администрации президента отчет об их выполнении.

В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин уже на следующий день после обращения президента поручил вице-премьерам подготовить предложения о порядке исполнения озвученных Путиным инициатив. На выполнение этой задачи заместителям главы правительства дали две недели.

«Президентские послания всегда отличаются тем, что в них присутствует ряд очень серьезных решений. Никогда такого не было, чтобы послание было „пустым“», — отмечает Олег Матвейчев.

Кроме того, нередко за оглашением послания президента следуют и другие значимые события. Например, в 2020 году Путин в своей речи выступил с предложением, ставшим знаковым для всей страны, — внести изменения в Конституцию: расширить полномочия Госсовета, Госдумы, Совфеда и местных органов самоуправления, а также закрепить приоритет Конституции над международным законодательством. Сразу после его обращения правительство ушло в отставку, и тогдашнего премьера Дмитрия Медведева заменил Михаил Мишустин.

Ждать настолько радикальных перемен, как считает Алексей Макаркин, в этот раз не следует. А вот исполнение поручений президента, как и ранее, действительно ляжет на плечи правительства — причем как нынешнего, так и того, что приступит к работе после инаугурации главы РФ.

«Выполнение каких-то краткосрочных поручений мы сможем увидеть уже в ближайшее время. А долгосрочные могут бы расписаны уже новому правительству, поэтому не думаю, что здесь будут какие-то неожиданности», — пояснил он.

Еще одним последствием выступления президента может оказаться укрепление курса рубля. Правда, отмечает экономист Колташов, оно будет скорее ситуативным. «Процессы очень непростые. И если это выступление поспособствует повышению курса, то это будет демонстрацией доверия. Но рассматривать это как долговременный процесс, вытекающий из выступления, я бы не стал», — заключил он.

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