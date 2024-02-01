Кинокритик призвал «забинтовать руки» авторам ремейков советской классики Критик Григорьев: авторам ремейков советской классики «хочется забинтовать руки»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экспонаты на выставке «Жить дружно!» в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Выставка посвящена российской анимации и приурочена к ее 110-летию

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что авторам ремейков советских мультфильмов и киноклассики «хочется забинтовать руки». В беседе с «360» эксперт отметил, что у него нет никакого желания ходить на такие фильмы, чтобы не портить впечатления, которые сформировались еще в детстве.

Страшно представить, кем станет домовенок Кузя в руках наших кинодеятелей. Иногда им хочется забинтовать руки, чтобы ничего не трогали. Я, как зритель, просто не пойду это смотреть — хватило вариантов, которые уже видел. Хочется оставить впечатления, которые сформировались еще в детстве, нетронутыми, — высказался критик.

По словам Григорьева, переделанные персонажи оказываются чудовищной интерпретацией знакомых с детства образов. Он подчеркнул, что государству не стоило бы участвовать в создании таких лент. При этом кинокритик уточнил, что сложно ожидать от зрителей хорошего вкуса, когда «огромное число людей смотрят шоу типа „Дом-2“». Григорьев добавил, что попытался посмотреть новогодний фильм «Иван Васильевич меняет все» и выдержал только несколько минут.

Я посмотрел «Иван Васильевич меняет все» — меня хватило минут на семь. Просто понял, что дальше физически не смогу это смотреть. <...> Тупо и не смешно, автор этих «шуток» — человек без чувства юмора, — заключил кинокритик.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее заявил, что режиссеры не могут придумать ничего своего и берут «обкатанные» сценарии. По его словам, это очень удручает. Таким образом критик отреагировал на киноремейк «Домовенка Кузи».