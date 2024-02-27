Елизавета II, четыре внука, поддержка СВО: как живет Василий Ливанов

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Василий Ливанов

Народный артист РСФСР Василий Ливанов обрел всенародную популярность благодаря роли детектива Шерлока Холмса. Сколько он получил за съемки в фильме, как сейчас живет и что известно о его личной жизни?

Сколько Ливанов получил за роль Шерлока Холмса

Ливанов сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». По его словам, он получил гонорар по высшей ставке.

«Я получал порядка 500–700 рублей за съемочный день. К тому времени, когда я снимался в „Холмсе“, у меня уже давно была высшая ставка», — заявил актер в разговоре с aif.ru.

Ливанов добавил, что за роль британского сыщика он был удостоен орденом Британской империи. По словам артиста, приказ о награждении подписывала лично Елизавета II.

В июне 2006 года в Москве посол Великобритании Энтони Брентон вручил Ливанову знаки ордена Британской империи. Актер стал почетным кавалером ордена «За службу театру и изобразительному искусству».

Артист признался, что в советское время не все были готовы работать исключительно за идею. Ливанов отметил, что актерам всегда был важен гонорар. Это объясняется тем, что сумма показывает, сколько артист наработал в кино и какое впечатление производит его творчество на зрителя.

Какую пенсию получает Василий Ливанов

Артист заявил, что не знает, какую пенсию получает, поскольку всеми финансовыми вопросами в семье занимается его супруга Елена. На вопрос журналистов, хватает ли актеру на жизнь, Ливанов ответил утвердительно.

«Моя жена говорит, что мне доплачивают как народному, но я как-то не знаю. Наверное, доплачивают, потому что [мэр Москвы Сергей] Собянин ведет себя очень трогательно по отношению ко мне, поздравляет с днем рождения, присылает симпатичные подарки», — рассказал Ливанов.

Актер добавил, что продолжает работать. Сейчас Ливанов дописывает книгу о создании художественного образа. В кино артиста играть не приглашают, поэтому он сам снимает фильмы.

«Я пытаюсь освободиться от всяких нагрузок. <...> В кино меня давно не приглашали. Потому что я сам снимаю как режиссер. Мой последний фильм — „Медный всадник России“. Я сам снимаю, пишу сценарии. Вот вам и кино», — поделился артист.

Фото: A Round Table Company/Global Look Press Василий Ливанов

Как Ливанов относится к СВО и уехавшим артистам

Актер поддержал проведение российской спецоперации на Украине. По словам Ливанова, он не мог не поддержать СВО, ведь он «русский человек». Артист назвал события в Донбассе «настоящим фашизмом».

«Вы, наверное, не знаете, что такое фашизм. А я видел его своими глазами. <...> Поэтому происходящее в Донбассе для меня — проявление самого настоящего фашизма, я без труда его узнал. Как они стреляют по городам, по школам, по детским садам, жилым домам — что же это такое? Чистый фашизм, чудовищный. И с этим новообразованием отмороженных фашистов мы вынуждены бороться. Кстати, не думайте, что вся Украина против России, — это глупости. Большинство украинцев за Россию», — говорил Ливанов в интервью KP.RU.

Актер считает, у России не было иных вариантов, кроме как ввести войска, поскольку «Украина восстановила бы ядерное оружие». По мнению артиста, нападение на РФ «было вопросом времени».

Уехавших из России артистов Ливанов назвал мусором и мыльными пузырями. Он подчеркнул, что на таких звезд не следует обращать внимания, ведь они стали ничем для всей русской культуры.

«Делать мне, что ли, больше нечего — только о пузырях размышлять? Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры. И внимания нашего они не заслуживают!» — сказал артист.

Что известно о личной жизни Василия Ливанова

Ливанов более 50 лет счастлив в браке с художницей и режиссером Еленой Ливановой, в девичестве Балабановой. У пары есть двое сыновей — Борис и Николай. Старший сын подарил актеру внучку Еву, а младший — внучку Алису.

До Елены Ливанов был женат на дочери биохимика Владимира Энгельгардта. В браке с ней у актера родилась девочка Анастасия. От дочери у Ливанова есть внук Владимир и внучка Ксения.

«Мой старший сын Борис, любимая внучка Ева, моя любимая жена Елена, мой младший сын Николай и моя любимая, родная Танюша, сноха. <...> А в соседней комнате спит маленький-маленький человечек, моя внучка Алиска. Ей еще нет двух месяцев», — рассказывал о семье Ливанов в передаче «Когда все дома» в 2017 году.

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