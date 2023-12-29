«Я за этот фильм стою!»: кто заменит Киркорова и Асти в «Иване Васильевиче» Mash: Кащей из «Слова пацана» заменит Киркорова в «Иване Васильевиче»

Фото: ТНТ

Кадр из тизера к фильму «Иван Васильевич меняет все!»

Артистам Филиппу Киркорову и Анне Асти нашли замену в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ. Кто будет вместо них?

Кто заменит Киркорова в «Иване Васильевиче»

Как сообщает Telegram-канал Mash, место народного артиста России в новогодней пародии от ТНТ занял актер Никита Кологривый, который исполнил роль Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Создателям картины ради этого пришлось переписывать сценарий и менять роль.

«Никиту Кологривого уговорили сыграть Людовика XVI. Из-за внезапности и оперативности — за сумму выше стандартного гонорара. Но Киркоров играл роль Петра I, и из-за этого команде пришлось экстренно переписывать сценарий. А монтажерам — вырезать сцены. На съемки Кологривый приехал с коронной фразой: „За фильм стою, зритель мне все, и я все зрителю“», — сообщает Mash со ссылкой на источник со съемочной площадки «Ивана Васильевича».

Telegram-канал также прикрепил к публикации фрагмент со съемок новогоднего фильма с участием Кологривого. Актер читает монолог из знаменитой сцены сериала «Слово пацана», стилизованный под формат новой картины.

«Я за этот фильм стою! Зритель мне все, и я все зрителям! Кто меня знает, тот в курсе. За этот новогодний фильм ответственны здесь я и вы!» — говорит Кологривый.

Фото: Пресс-служба WINK Никита Кологривый в кадре из сериала «Слово пацана»

Кто заменит Анну Асти в «Иване Васильевиче»

По данным Mash, вместо певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба), которая сыграла роль Барби, в фильме появится популярная артистка Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова). Telegram-канал отмечает, что Кока была более сговорчива, чем Кологривый. Кроме того, она давно мечтала сыграть в кино.

«Клава Кока была более сговорчива и согласилась сразу. Она заменит Асти в роли куклы Барби. Как рассказал нам собеседник, Кока всегда мечтала попробовать себя в кино, и это для нее шанс, чтобы оценить актерские возможности», — добавляет Mash.

Фото: ТНТ Анна Асти в кадре из тизера к фильму «Иван Васильевич меняет все!»

Почему Киркорова и Асти убрали из «Ивана Васильевича»

Артисты 20 декабря посетили скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», организованную блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. После этого появилась информация, что сцены с Киркоровым и Асти уберут из новогоднего фильма.

Народный артист России сыграл в пародии роль российского государя Петра I. После вечеринки Ивлеевой Киркорова убрали с афиши фильма, заменив его комиком и шоуменом Павлом Волей, который сыграл шведского посла.

Анну Асти с афиши не убирали, однако на обновленном баннере ее героине закрыли глаза очками.

Позднее гендиректор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал переснимает некоторые сцены в фильме «Иван Васильевич меняет все!», чтобы сделать картину «интереснее и острее».

«Мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все!“ для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя», — сообщила Канделаки в своем Telegram-канале 27 декабря.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Извинились ли Киркоров и Асти за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

26 декабря Киркоров опубликовал видеообращение, в котором заявил, что осознает свою ошибку. Он пообещал впредь более тщательно относиться к выбору мероприятий, которые посещает. По его словам, он «был на вечеринке всего пять минут» и «зашел не в ту дверь».

«Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения моего творчества в России. В единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — добавил певец.

Анна Асти не давала комментариев и не делала обращений после «голой» вечеринки Ивлеевой. На самом мероприятии она вышла на сцену и исполнила свои композиции, а также поговорила со зрителями, признавшись, что находится «на одной волне» с хозяйкой мероприятия, с которой они уже договорились «попить винишка».

«Мы с Настей на одной волне. <...> Я знаю, что все, кто на одной волне и со мной, и с нашими песнями, и с тем, что мы делаем, и на одной волне с Настей, находятся сегодня здесь», — сказала Асти со сцены.

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