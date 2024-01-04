«Наезд» на классику и похвала Кравец: отзывы на нового «Ивана Васильевича»

Фото: ТНТ

Марина Кравец, кадр из тизера к фильму «Иван Васильевич меняет все!»

31 декабря на телеканале ТНТ состоялась премьера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который является пародией на культовую комедию Леонида Гайдая. Какие отзывы оставили россияне о новой картине?

За что критикуют фильм «Иван Васильевич меняет все!»

В большинстве своем россияне критикуют нового «Ивана Васильевича», сравнивая ленту с классикой советского кино. Многие зрители сошлись во мнении, что делать пародию на фильм Гайдая не следовало, так как она изначально была обречена на провал.

«К „Иван Васильевич меняет профессию“ не следовало прикасаться, потому что, как и ожидалось, ничего хорошего и смешного не получилось», — отмечается в одной из рецензий к пародии на сайте «Кинопоиск».

Кроме того, некоторые зрители считают нового «Ивана Васильевича» «безыдейной» картиной и указывают на отсутствие конструкции сюжета.

«Уже в самом начале есть такое ощущение, что снимали просто ради того, чтобы снять: без идеи, без каких-либо мыслей, без конструкции сюжета», — указывается в другой рецензии на «Кинопоиске».

Также россияне не нашли актуальности в новогодней картине от ТНТ. В частности, по мнению некоторых зрителей, высмеивание скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, было неуместным.

«Не может быть актуальным то, что из каждого утюга уже прозвучало, — это про вечеринку», — говорится в рецензии на сайте «Кино-Театр.ру».

За что хвалят нового «Ивана Васильевича»

Ряду зрителей пародия от ТНТ понравилась. Как отмечают некоторые комментаторы, «Иван Васильевич меняет все!» не претендует на оригинал, а отдает дань уважения классике Гайдая.

«Это максимально честный „стебный“ фильм. Авторы не скрывают, что просто передразнивают оригинал, но это не означает, что о классику вытирают ноги. Это скорее дань уважения оригинальной кинокартине, которая вышла ровно 50 лет назад», — подчеркивается в рецензии на «Кинопоиске».

В фильме присутствует много смешных моментов, указывают зрители. Пародийные элементы в новом «Иване Васильевиче» также нашли удачными.

«Фильм смешной. Таких моментов много. Пародии удачные. Актуально, например, про рекламу на ТВ и пр. Есть и сатирические моменты», — гласит рецензия на «Кино-Театр.ру».

Многие отметили удачную актерскую игру некоторых артистов. В частности, положительные отзывы получила Марина Кравец, которая исполнила роль жены Шурика Зины.

«Марина Кравец уже состоявшаяся актриса. Ей пора подумать о сольной карьере вне ТНТ», — считает автор рецензии на «Кино-Театр.ру».

Кроме того, некоторым зрителям понравился образ посла в исполнении Павла Воли и музыкальное сопровождение. Особенно россияне отметили композицию «Прекрасное далеко», которую спели Polnalyubvi (настоящее имя — Марина Демещенко) и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

«Демещенко и Баста великолепно спели», — делится впечатлениями автор рецензии на «Кинопоиске».

Кого вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Изначально в пародийной картине должны были появиться народный артист России Филипп Киркоров (роль российского государя Петра I) и певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба, роль куклы Барби). Однако из-за участия в «голой» вечеринке Ивлеевой зрители этих артистов в финальной версии фильма не увидели.

Вместо Киркорова в новом «Иване Васильевиче» сыграл актер Никита Кологривый (Кощей из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»), исполнивший роль Людовика XVI. Анну Асти заменила ее коллега Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова).

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