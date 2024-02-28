SHOT: врачам клиники Хайдарова может грозить шесть лет колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рустем Хайдаров

Telegram-канал SHOT сообщил, что врачам клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова может грозить шесть лет колонии после смерти известного московского продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. По его информации, Следственный комитет проводит проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли смерть человека.

SHOT передает, что родственники погибшего продюсера винят в случившемся медиков московской клиники IQ Plastique, где ему делали операцию по шунтированию желудка. По данным канала, Хайдаров заявил, что Гаврилова оперировал другой хирург и за время существования клиники в ней не умер ни один человек. SHOT пишет, что глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в отношении сотрудников медучреждения.

О смерти Гаврилова накануне сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, спустя три дня после операции в клинике Хайдарова состояние предпринимателя резко ухудшилось. Он жаловался на тяжесть при дыхании, боли в области груди и живота, однако от госпитализации отказался, после чего впал в кому. Предварительной причиной смерти стало заражение крови.