Стало известно о смерти бизнесмена после операции в клинике Хайдарова Mash: бизнесмен Гаврилов умер через 10 дней после операции в клинике Хайдарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тимур Хайдаров

Telegram-канал Mash сообщил, что известный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался в Москве спустя 10 дней после операции в клинике доктора Тимура Хайдарова. По информации канала, мужчине провели желудочное шунтирование, но вскоре он впал в кому, предварительной причиной смерти стало заражение крови.

Mash сообщает, что врачи столичной клиники IQ Plastique провели Гаврилову операцию 17 февраля, однако через три дня его состояние ухудшилось. По данным канала, бизнесмен жаловался на тяжесть при дыхании, а также боль в области груди и живота, но от госпитализации отказался, родные Гаврилова винят в случившемся врачей клиники Хайдарова, которые, по их мнению, занесли ему инфекцию при операции, и намерены добиваться наказания для звездного доктора.

Ранее сотрудники московского Росздравнадзора нашли грубые несоблюдения лицензионных требований в клиниках Хайдарова. Специалисты установили, что 34 пациентам были оказаны услуги с нарушениями. Результаты проверок передали в Следственный комитет России. Хайдарову могут назначить штраф или приостановить деятельность его медучреждений на срок до трех месяцев.