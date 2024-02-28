Последние новости шоубиза 28 февраля: SHAMAN, Ивлеева, Лолита, Анна Асти

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Концертный тур экс-солистки группы Artik & Asti Анны Асти оказался под угрозой срыва, а фильм «Мальвина» с блогером Анастасией Ивлеевой не выйдет в прокат в запланированную дату. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, где в ближайшее время выступит исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN), почему певица Лолита Милявская не смогла вернуться в РФ из Болгарии?

Какие последние новости известны о SHAMAN

SHAMAN продолжает концертный тур по России. В ближайшее время он выступит в Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля) и Набережных Челнах (25 апреля).

При этом шоумен Стас Барецкий считает, что SHAMAN стоило бы переключиться с поп-музыки. По его мнению, артист должен сосредоточиться на патриотической теме.

«SHAMAN яркий человек, хороший, свой голос, свои песни. Выстрелил, ведет себя прилично. Кто-то его ненавидит. Скорее всего, из-за его нарядов. Это уже вопрос вкуса, не нравится — не смотри, не слушай. Его считают честным, имидж у него не испорчен ничем. Соответственно, он имеет право на лидерство на эстраде. Это хорошо, лидеры нужны. Они как паровозы, тянущие поезд вперед», — высказался Барецкий NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

При этом он отметил, что вопросы относительно репертуара у него остаются. Барецкий заявил, что SHAMAN исполняет поп-песни, как «Киркоров на минималках», и ему следовало бы поменять жанр.

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Telegram-канал «Кинопоиск. Индустрия» сообщил, что фильм «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в прокат в запланированную дату.

Картина должна была выйти в кинотеатрах 28 марта, но теперь не указана даже примерная дата премьеры. По информации ТАСС, лента все еще находится в постпроизводстве.

Неизвестно, связан ли перенос премьеры со скандалом вокруг «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Какие последние новости известны о Лолите

Недавно Лолита Милявская уехала в Болгарию, где у нее есть свой участок и дом. Также там живет ее собака по кличке Боцман, за которой, когда певица находится в России, присматривает сосед.

Артистка на днях собиралась вернуться в РФ, но сообщила, что пока не смогла уехать, так как ее пес подрался с двумя пастушьими собаками и получил травмы. Лолита отвезла Боцмана к врачу и решила проследить, чтобы он пошел на поправку. Сейчас здоровью собаки ничего не угрожает.

«Раны были серьезными, без доктора никуда. Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолет, потому что должна была убедиться, что пес без меня теперь справится», — сообщила исполнительница в соцсетях.

При этом Лолита не уточнила, когда именно вернется в Россию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны об Анне Асти

Telegram-канал Mash сообщил, что концерты одной из участниц «голой» вечеринки Анны Асти отменяют по всей России.

«Концерты Анны Асти начали отменять по всей России. По информации Mash, под угрозой срыва весь ее тур. Выступления певицы сорвались в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. То же самое может произойти и в других городах. Поэтому фанаты артистки начали массово сдавать билеты. Даже там, где не заявляли, что Асти не приедет. Проблемы с музыкальной деятельностью у Анны Дзюбы (настоящее имя певицы) начались после участия в „голой“ вечеринке. Тогда она лишилась 13 млн рублей из-за отмены новогоднего корпоратива и улетела из России вместе с мужем», — пишет Mash.

При этом, по мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, тур Асти оказался под угрозой срыва из-за продолжающейся шумихи вокруг участников «голой» вечеринки.

«На мой взгляд, история с „отменой“ артистов уже искусственно подогревается. Я ожидал, что к весне вся шумиха затихнет, так как возникают другие инфоповоды, наиболее интересные и актуальные. История с „голой“ вечеринкой Ивлеевой многих уже раздражает, однако концерты и выступления звезд продолжают отменять. Я полагаю, что ситуация с Анной Асти может служить для подогрева аудитории», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Асти

Рудченко добавил, что на «нездоровой ситуации с отменой» могут наживаться конкуренты певицы.

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