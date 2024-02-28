Названо имя хирурга, оперировавшего продюсера Гаврилова перед смертью Хайдаров заявил, что операцию скончавшемуся Гаврилову проводил хирург Елагин

Фото: iqplastique.com

Илья Елагин

Операцию скончавшемуся московскому продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову делал врач клиники IQ Plastique Илья Елагин, заявил Telegram-каналу Mash владелец медучреждения пластический хирург Тимур Хайдаров. По его словам, за плечами специалиста более 300 тысяч подобных операций.

Хайдаров признался, что был знаком с погибшим и чувствует полную ответственность за случившееся. По словам владельца клиники, операция у Гаврилова прошла штатно, ее делал опытный специалист.

Выполнена была лапароскопия, были поставлены дренажи в брюшную полость, и на следующий день пациент начал отмечать улучшение состояния. Но буквально ночью ему опять стало плохо, — рассказал Хайдаров.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что врачам клиники Хайдарова может грозить шесть лет колонии из-за смерти московского продюсера. По данным канала, Следственный комитет проводит проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли смерть человека, глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в отношении сотрудников медучреждения.