«Гнев и крики»: названы идеальные проекты для Киркорова Профайлер Давыдов: идеальные для Киркорова телешоу — о мистике и путешествиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Идеальными для народного артиста РФ Филиппа Киркорова могли бы стать телевизионные проекты, связанные с эмоциями, мистикой и путешествиями, пояснил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. В своих оценках он опирается на предпочтения самого артиста. В первую очередь, считает он, Киркорову бы подошли передачи с выраженными эмоциональными качелями, где бы присутствовали гнев и крики.

Эмоциональные качели — от эмоций гнева и крика до эмотивности и вниманию к конкретному человеку. Это «Адский шеф», «Новые пацанки», «Последний герой», «Дом 2», «Сокровища императора», — говорит эксперт.

Также, по его словам, Киркоров хорошо смотрелся бы в проектах, где можно подчеркнуть внимание в свой адрес. Это «Погода» на любом канале, «Утро России», «Музыкальный киоск» или «Утренняя почта», а также «Малахов/Киркоров». Также он бы нашел место в музыкальных шоу, например, «Дуэты» и «Голос».

Скорее всего, с точки зрения формата, Киркорова не возьмут в наставники, но с точки зрения профессионала-экспериментатора, эксперта, который мог бы помочь в карьере, получилось бы не хуже чем у других, — считает Давыдов.

Как человеку, верящему в мистику и знаки, ему могла бы быть интересна «Битва экстрасенсов». Также и любой агрессивно блогерский формат, содержащий вопросы героям из шоу-бизнеса — на вечеринках, в студии, на концертах, красной дорожке, радиоэфире. Эксперт считает, что артисту подошел бы и познавательный «Галилео».

И специально сделанный формат под Филиппа — программа «Качество жизни». Это о здоровье, путешествиях, технологиях и моде! Тут мне кажется Киркоров был бы в своей стихии. Главное, что бы речь не шла о выживании на 10 тысяч рублей в неделю, — подытожил он.

Ранее Давыдов заявил, что новый образ Киркорова психологически продуман и подтверждает контекст высказываний «время размышлять и делать выводы». По его словам, для артиста важна внешняя оценка его усилий и это совпадает с любовью к переменам и экспериментам.