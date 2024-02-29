«Ты себя в зеркало видел?»: Бузова высказалась об экс-муже Бородиной Бузова отказалась считать милым экс-мужа Бородиной Курбана Омарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и ведущая Ольга Бузова отказалась считать бизнесмена Курбана Омарова милым. Экс-муж телеведущей Ксении Бородиной стал гостем на ее ток-шоу «Это нормально?», пишет StarHit. В рамках передачи речь зашла об использовании уменьшительно-ласкательных обращений в отношениях, поэтому Бузова поинтересовалась, как к Омарову обращается его возлюбленная.

Ты достаточно брутальный мужчина, я тебя давно знаю. Ты уже не «зая». Как к тебе обращается любимая? Милый? Да какой ты милый! Ты себя в зеркало видел? — пошутила ведущая.

В ответ Омаров рассказал, что не использует «зая», «котик» или «пупсик» по отношению к своей невесте, а обращается ласково по имени. Когда напряжен, то использует строгое «Валерия», а когда «растаял» — «малышка», объяснил бизнесмен.

В начале февраля 43-летний Курбан Омаров поделился снимками, на которых делает предложение 23-летней возлюбленной Валерии во время отдыха в Таиланде. Некоторые подписчики назвали мужчину «показушником» и вспомнили, что в 2015 году он так же стоял на одном колене перед Бородиной.

Ранее певец Шура со скандалом покинул студию телешоу «Это нормально?», причиной стали нелестные высказывания одного из гостей в сторону артиста. Он вернулся только после того, как спровоцировавшего его гостя попросили уйти.