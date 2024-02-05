Собравшегося жениться в третий раз экс-мужа Бородиной назвали показушником Курбан Омаров объявил о свадьбе через 2,5 года после развода с Бородиной

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Бородина и Курбан Омаров

43-летний экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделился снимками, на которых делает предложение 23-летней возлюбленной Валерии во время отдыха в Таиланде. Некоторые подписчики назвали мужчину «показушником» и вспомнили, что в 2015 году он так же стоял на одном колене перед Бородиной.

Кажется, мы это уже как-то видели. Так и Ксюхе [Бородиной] так же говорил и стоял на коленках. Знакомая ситуация, хотя бы колени сменил, зачем это показушничество? — возмутилась подписчица Мария.

Пользовательница Вероника поинтересовалась, дала ли комментарий по поводу предстоящей свадьбы Бородина. Поклонница Оксана Весна задалась вопросом, зачем выносить такие интимные моменты на всеобщее обозрение, ведь это «свойственно женщинам». Подписчик Марк предположил, что «Бородина с ума сойдет».

В 2021 году Бородина в соцсетях намекнула о разводе с Омаровым, чем расстроила своих поклонников. Фанаты попытались отговорить телеведущую от опрометчивого шага. Накануне появилась информация о том, что муж телеведущей получил некое свидетельство из ЗАГСа Москвы. Подписчики предположили, что речь идет о свидетельстве о разводе звезды. На тот момент Бородина и Омаров никак не комментировали происходящее.

В 2022 году Омаров обвинил Бородину в измене с его другом, которого сам мужчина нелестно назвал своей «шестеркой». Предполагается, что речь может идти о некоем Трофиме Симищенко. Об этом Омаров написал в своем Instagram. Он также заявил, что у него есть доказательства измены Бородиной. Тем не менее они в публикации не приводились. Бородина в соцсетях отметила, что такими выпадами в ее сторону Омаров может привлекать внимание подписчиков и создавать «шумиху». Кроме того, она напомнила, что изначально и у неё были основания подозревать уже экс-супруга в неверности.