Ксения Бородина взбудоражила поклонников, намекнув на развод с мужем

Ксения Бородина в соцсетях намекнула о разводе с мужем Курбаном Омаровым, чем расстроила своих поклонников. Фанаты попытались отговорить телеведущую от опрометчивого шага.
Пишу и стираю. Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время. Есть вещи, которые невозможно простить, — написала телеведущая в Instagram.
Накануне появилась информация о том, что муж телеведущей получил некое свидетельство из ЗАГСа Москвы. Подписчики предположили, что речь идёт о свидетельстве о разводе звезды. На тот момент Бородина и Омаров никак не комментировали происходящее.
Как сообщалось ранее, Ксения Бородина объяснила причины закрытия шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ. Звезда в прямом эфире Instagram подтвердила поклонникам, что проект больше не вернётся в эфир.