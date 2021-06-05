Ксения Бородина взбудоражила поклонников, намекнув на развод с мужем

https://static.news.ru/photo/6d1729f4-c62c-11eb-a175-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Бородина в соцсетях намекнула о разводе с мужем Курбаном Омаровым, чем расстроила своих поклонников. Фанаты попытались отговорить телеведущую от опрометчивого шага.

Пишу и стираю. Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время. Есть вещи, которые невозможно простить, — написала телеведущая в Instagram.

Накануне появилась информация о том, что муж телеведущей получил некое свидетельство из ЗАГСа Москвы. Подписчики предположили, что речь идёт о свидетельстве о разводе звезды. На тот момент Бородина и Омаров никак не комментировали происходящее.

Как сообщалось ранее, Ксения Бородина объяснила причины закрытия шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ. Звезда в прямом эфире Instagram подтвердила поклонникам, что проект больше не вернётся в эфир.