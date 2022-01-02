Экс-супруг Бородиной обвинил её в измене со своим другом

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров обвинил бывшую жену в измене с его другом, которого сам мужчина нелестно назвал своей «шестёркой». Предполагается, что речь может идти о некоем Трофиме Симищенко. Об этом Омаров написал в своём Instagram-аккаунте.

Верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестёркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут трахать вашу жену! — написал бизнесмен.

Он также заявил, что у него есть доказательства измены Бородиной. Тем не менее они в публикации не приводились.

Что же касается самой телеведущей, то она не осталась в долгу. В соцсетях знаменитость отметила, что такими выпадами в её сторону Омаров может привлекать внимание подписчиков и создавать «шумиху». Кроме того, она напомнила, что изначально и у неё были основания подозревать уже экс-супруга в неверности.

Печально это всё и жалко. Видно, 17-летние любовницы уже не справляются, — написала Бородина.

Ранее телеведущая Ксения Бородина назвала «бойцом» фигуриста Дмитрия Соловьёва, который попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы после избиения в Москве. Она пожелала, чтобы трое нападавших «получили по заслугам».