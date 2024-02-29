Певец Шура со скандалом покинул эфир шоу с Бузовой Шура со скандалом ушел с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Шура (Александр Медведев)

Певец Шура со скандалом покинул студию телешоу «Это нормально?», причиной стали нелестные высказывания одного из гостей в сторону артиста. Певец мгновенно среагировал на это, и разгорелся скандал. Шура вернулся после того, как спровоцировавшего его гостя попросили уйти, пишет «Газета.Ru».

В рамках шоу ведущие Дмитрий Дибров и Ольга Бузова вместе с гостями обсудили острые вопросы, в том числе о том, уместно ли брать детей на вечеринки. В том же выпуске фигуристка Евгения Медведева не стала терпеть грубого поведения одного из гостей и также покинула шоу.

Ранее актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый демонстративно покинул авторское шоу «Закрытый показ». Он не смог найти общий язык с ведущим Александром Гордоном, который в свою очередь не стал задерживать гостя в студии. Во время словесной перепалки телеведущий заявил, что только он отвечает за качество программы и поэтому призывает участников шоу соблюдать регламент.

В январе телеведущая Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего, артистка покинула студию. Позднее она объяснила, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.