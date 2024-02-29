Стало известно о новом иске к Ивлеевой и «Мутабору» из-за «голой» вечеринки Лефортовский районный суд зарегистрировал иск к Ивлеевой и «Мутабору» на 2 рубля

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Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу «Мутабор» с требованием возместить моральный ущерб из-за организации «голой» вечеринки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Сумма компенсации была указана в размере 2 рублей.

Суд зарегистрировал исковые материалы по иску Лукмановой О.А, Соколова А.В. к Ивлеевой Анастасии Вячеславовне, ООО «Арт Центр» о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля в пользу каждого истца, — уточнили в пресс-службе.

В январе Таганский суд Москвы с третьего раза принял иск с требованием компенсации в $1 млрд за «голую» вечеринку. При этом иск к Ивлеевой не будет рассмотрен, «поскольку из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков», однако заявление к компании МТС все же взяли в работу.

До этого шоумен Стас Барецкий рассказал, что Ивлеева осознала свою ошибку, связанную с организацией «голой» вечеринки, и раскаялась. Блогер «словила звездную болезнь», как это бывает со слабыми духом людьми, добавил он. По словам Барецкого, благодаря телеведущей стало интересно смотреть передачу «Орел и решка». В связи с этим шоумен призвал «не добивать» ее.