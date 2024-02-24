Российский шоумен раскрыл детали разговора с Ивлеевой после вечеринки Барецкий: Ивлеева раскаялась после организации «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева осознала свою ошибку, связанную с организацией «голой» вечеринки, и раскаялась, заявил шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru. Он уточнил, что разговаривал со знаменитостью после возникшего скандала и в ходе беседы Ивлеева признала, что была неправа. Вместе с тем шоумен добавил, что Ивлеева «словила звездную болезнь», как это бывает со слабыми духом людьми.

Ивлееву знаю давно, еще молодой девушкой, она неплохая девчонка. В Питере родилась, все детство здесь провела. Просто словила звездную болезнь, присущую всем слабым духом людям, которые почему-то сразу ловят звездную болезнь, непонятно откуда взявшуюся. Я с ней беседовал недавно, я с ней на связи. Я говорю: «Насть, ну что там у тебя?» Она говорит: «Ну, я все осознала, все поняла, что я ошиблась с этим мероприятием — „голой“ вечеринкой, все осознала», — рассказал Барецкий.

В свое время Ивлеева подняла телевидение на новый уровень, добавил он. По словам Барецкого, благодаря телеведущей стало интересно смотреть передачу «Орел и решка». В связи с этим шоумен призвал «не добивать» блогера.

Мне кажется, что она заблуждалась, реально заблуждалась. Ну, не прокатило, не прошло. Россия — другая страна, зачем нам смотреть иностранных чудаков, моделей... Это никогда в России не приживется, — добавил он.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что жители ДНР не хотят видеть Ивлееву даже с гуманитарной помощью. По его словам, с участников вечеринки меньше спроса и, соответственно, больше возможностей для прощения. При этом именно Ивлеева воплощала идею «голой» вечеринки в жизнь, объяснил эксперт.