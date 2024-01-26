Суд с третьей попытки принял иск на $1 млрд за «голую» вечеринку РИА Новости: суд принял иск к МТС на $1 млрд из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таганский суд Москвы с третьего раза принял иск с требованием компенсации в $1 млрд за «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде. По данным агентства, иск к знаменитости не будет рассмотрен, «поскольку из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков», однако заявление к компании МТС все же взяли в работу.

Исковое заявление Трещева А. С. к ПАО «МТС» о взыскании компенсации морального вреда, обязании перечислить в счет компенсации морального вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» денежные средства в размере 1 миллиарда долларов США принято к производству суда, — говорится в сообщении.

До этого суды дважды не принимали аналогичные исковые заявления. В этот раз истцом выступил некий Трещев, он хочет получить от ответчиков компенсацию по 1 рублю, но просит обязать Ивлееву перечислить 1 млрд рублей и обязать МТС перечислить $1 млрд в фонд «Защитники Отечества».

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда из-за «голой» вечеринки 21 декабря. Иск к блогеру подал актер Александр Иншаков, а соответчиком выступает МТС.