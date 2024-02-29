Фигуристка Евгения Медведева без слов покинула шоу Ольги Бузовой Фигуристка Медведева покинула шоу Ольги Бузовой после конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева после скандала в студии покинула шоу Ольги Бузовой «Это нормально?». Фигуристка не выдержала перепалки гостя и певца Шуры и молча ушла из кадра.

Участники отвечают на провокационные вопросы, а затем эти ответы сравниваются с теми, которые получены во время социологического опроса россиян. В этом выпуске гость разразился нецензурной бранью в адрес Шуры. Какое-то время спортсменка терпела ругань, а затем молча вышла из съемочного павильона. Ведущая шоу пояснила, что Медведева не выдержала накала страстей.

Ранее Медведева приняла участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Главные роли в шоу исполнили известные фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По сценарию они находились в поиске любви и в конце должны были встретиться, но для этого им нужно было преодолеть длинный путь. Также в шоу приняли участие известные фигуристы-чемпионы: Алексей Ягудин, Александра Трусова, Алина Загитова и Аделина Сотникова.

До этого фигуристка Мария Симонова ударилась головой, упав с рук партнера. Ее госпитализировали. Спортсменка упала на правый бок во время всероссийских соревнований «За призы президента Федерации фигурного катания Москвы».