В среду, 14 февраля, на московской «ЦСКА Арене» прошел фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Главные роли в шоу исполнили известные фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По сценарию они находились в поиске любви и в конце должны были встретиться, но для этого им нужно было преодолеть длинный путь. Номер сопровождался известной итальянской музыкальной композицией Vivo per lei.
Также в шоу приняли участие известные фигуристы-чемпионы: Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова и Аделина Сотникова, а также восходящие звезды Алиса Двоеглазова и Арсений Федотов. Все они представили показательные номера.
Спортсмены выступали под живой вокал российских музыкантов, таких как Юлианна Караулова, TSOY, «Моя Мишель» и Zivert. Также для публики выступил бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях гражданин России Рой Джонс-младший. Он зачитал рэп на английском.
Лучшие фото с представления — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Вероника Яметова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Вероника Яметова и Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделина Сотниковав о время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Артур Данилян во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Екатерина Гейниш во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица «Моя Мишель» во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Юлианна Караулова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Zivert во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спортсмен Рой Джонс-младший во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»