В среду, 14 февраля, на московской «ЦСКА Арене» прошел фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Главные роли в шоу исполнили известные фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По сценарию они находились в поиске любви и в конце должны были встретиться, но для этого им нужно было преодолеть длинный путь. Номер сопровождался известной итальянской музыкальной композицией Vivo per lei.

Также в шоу приняли участие известные фигуристы-чемпионы: Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова и Аделина Сотникова, а также восходящие звезды Алиса Двоеглазова и Арсений Федотов. Все они представили показательные номера.

Спортсмены выступали под живой вокал российских музыкантов, таких как Юлианна Караулова, TSOY, «Моя Мишель» и Zivert. Также для публики выступил бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях гражданин России Рой Джонс-младший. Он зачитал рэп на английском.

Лучшие фото с представления — в галерее NEWS.ru.

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Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Вероника Яметова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Вероника Яметова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Вероника Яметова и Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Вероника Яметова и Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Аделина Сотниковав о время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Аделина Сотниковав о время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигурист Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигурист Артур Данилян во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Артур Данилян во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фигуристка Екатерина Гейниш во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Екатерина Гейниш во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Певица «Моя Мишель» во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица «Моя Мишель» во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Певица Юлианна Караулова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Юлианна Караулова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Певица Zivert во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Zivert во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Спортсмен Рой Джонс-младший во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсмен Рой Джонс-младший во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Музыкант Эдгар Акопян во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Эдгар Акопян во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»