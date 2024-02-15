Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Вероника Яметова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Вероника Яметова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Вероника Яметова и Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Вероника Яметова и Арсений Федотов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотниковав о время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотниковав о время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Алексей Ягудин во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Аделина Сотникова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Артур Данилян во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Артур Данилян во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Александра Трусова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Алина Загитова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Екатерина Гейниш во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Екатерина Гейниш во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица «Моя Мишель» во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица «Моя Мишель» во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Юлианна Караулова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Юлианна Караулова во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Zivert во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Zivert во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Спортсмен Рой Джонс-младший во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Спортсмен Рой Джонс-младший во время выступления на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» на стадионе «ЦСКА Арена»