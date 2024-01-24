Названы последствия падения фигуристки Симоновой на лед Мозер: фигуристка Симонова ударилась головой о лед, упав с рук партнера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава столичной федерации фигурного катания Нина Мозер

Фигуристка Мария Симонова ударилась головой, упав с рук партнера, ее госпитализировали, сообщила NEWS.ru глава столичной федерации фигурного катания Нина Мозер. По ее словам, спортсменка упала на правый бок, пока информации о том, как она чувствует себя, нет.

Мария упала на правый бок, сильно ударилась головой. Еще 30 минут назад ее везли на скорой помощи в больницу. Пока никаких новостей о ее состоянии нет, — сказала Мозер.

О госпитализации фигуристки стало известно 24 января. Telegram-канал «112» писал, что Мария Симонова упала на лед во время поддержки на парном прокате в Москве, завершила номер, а затем ее госпитализировали. 14-летняя спортсменка ударилась головой во время всероссийских соревнований «За призы президента Федерации фигурного катания Москвы». Вместе с 17-летним партнером Марком Бреславским она докатала короткую программу на 42,51 балла. Спортсмены тренируются у Сергея Рослякова и Бетины Поповой.

Ранее фигуристка Александра Бойкова рассказала, что в паре с Дмитрием Козловским, с которым они тренируются в группе Тутберидзе с сезона-2023/24, они рисковали на чемпионате России по прыжкам, потому что ей хотелось в свой день рождения исполнить четверной выброс. По ее словам, несмотря на то что четверной сальхов не получился, они попытаются исполнить элемент снова в рамках командного турнира, который пройдет 21 января. Козловский добавил, что без желания партнерши не решился бы на такой элемент.