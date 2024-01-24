Фигуристку увезли в больницу после падения на лед с рук партнера Фигуристку Симонову госпитализировали после удара головой на прокате в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Мария Симонова упала на лед во время поддержки на парном прокате в Москве, завершила номер, а затем ее госпитализировали, сообщает Telegram-канал «112». 14-летняя спортсменка ударилась головой во время всероссийских соревнований «За призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

Вместе с 17-летним партнером Марком Бреславским она докатала короткую программу на 42,51 балла. Спортсмены тренируются у Сергея Рослякова и Бетины Поповой.

20 января фигуристка Маргарита Базылюк выиграла в соревнованиях среди одиночных спортсменов на чемпионате России по прыжкам, который проходил на «ЦСКА Арене» в Москве. 12-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 70,29 балла. Девочка исполнила каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, поскольку он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой Базылюк одержала победу.

Сегодня стало известно, что врач группы Тутберидзе Филипп Шветский выиграл судебный иск к немецкому журналисту Хансу-Йоахиму Зеппельту о защите чести и достоинства. Западный репортер обвинял врача в распространении допинга среди российских спортсменов.