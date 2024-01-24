Врач группы Тутберидзе победил немецкого журналиста в суде Врач группы Тутберидзе выиграл иск к журналисту Зеппельту о защите чести

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Филипп Шветский

Врач группы тренера Этери Тутберидзе Филипп Шветский выиграл судебный иск к немецкому журналисту Хансу-Йоахиму Зеппельту о защите чести и достоинства, передает пресс-служба судов общей юрисдикции в Москве. Так, западный репортер обвинял врача в распространении допинга среди российских спортсменов.

Никулинский районный суд города Москвы удовлетворил иск Шветского Филиппа Михайловича к Хансу-Йоахиму Зеппельту о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. <...> Шветский акцентировал внимание на распространении ложной информации о «допинг-скандале» с фигуристкой Камиллой Валиевой, — уточнили в пресс-службе.

Зеппельта обязали написать опровержение и опубликовать его в интернете. Кроме того, журналист должен распространить опровержение на первом немецком телевидении рабочего государственного сообщества вещательных компаний ФРГ.

В 2022 году Валиева выиграла чемпионат России, а также чемпионат Европы. На Олимпийских играх в Пекине она завоевала командное золото, внеся большой вклад в успех сборной, выиграв обе программы. В личном турнире добиться победы не получилось. Выиграв короткую программу, спортсменка неудачно исполнила произвольную и заняла лишь четвертое место. В это же время Валиеву обвинили в употреблении допинга. В пробе фигуристки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, якобы был обнаружен запрещенный в спорте препарат триметазидин.

В настоящее время известно, что представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспаривают в Спортивном арбитражном суде (CAS) версию о случайном загрязнении допинг-пробы Валиевой. Решение по этому делу будет вынесено в январе 2024 года.