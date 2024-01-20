12-летняя ученица Тутберидзе Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Маргарита Базылюк

Фигуристка Маргарита Базылюк выиграла в соревнованиях среди одиночных спортсменов на чемпионате России по прыжкам, который проходил на «ЦСКА Арене» в Москве. 12-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 70,29 балла, передает РБК.

Фигуристка исполнила каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, поскольку он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой Базылюк одержала победу.

Маргарита Базылюк на финальном этапе состязаний обошла действующую чемпионку РФ в одиночном катании Аделию Петросян. За победу она получит 1 млн рублей. Петросян стала второй, заработав 57,89 балла, Елена Костарева заняла третье места с 54,69 балла.

Ранее фигуристка Александра Бойкова рассказала, что в паре с Дмитрием Козловским, с которым они тренируются в группе Тутберидзе с сезона-2023/2024, они рисковали на чемпионате России по прыжкам, потому что ей хотелось в свой день рождения выехать четверной выброс. По ее словам, несмотря на то что четверной сальхов не получился, они попытаются исполнить элемент снова в рамках командного турнира, который пройдет 21 января. Козловский добавил, что без желания партнерши не решился бы на такой элемент.