Ученики Тутберидзе рассказали, зачем рискуют на шоу-турнире Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми на чемпионате России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Чемпионы России и Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, тренирующиеся с сезона 2023/24 в группе Этери Тутберидзе, объяснили риск на чемпионате России по прыжкам. В личном турнире фигуристы стали вторыми, попытавшись в финале исполнить элемент ультрасложности — выброс четверной сальхов. Элемент не получился — дважды произошло падение.

Бойкова рассказала, что они будут пытаться исполнить этот выброс в рамках командного турнира, который пройдет 21 января.

Очень хотелось сегодня в свой день рождения выехать четверной выброс на соревнованиях, на тренировках мы уже выезжали и неоднократно. Это уже спокойно воспринимается. Сегодня не получилось, еще есть завтра, надеемся, что завтра все получится. Было близко. Завтра будет хорошо, значит. Сразу планировали делать четверной выброс, — передает слова Бойковой корреспондент NEWS.ru.

Козловский добавил, что без желания партнерши не решился бы на такой элемент:

Особенно получал удовольствие, когда Саша исполняла четверной выброс. Саша большая молодец, если бы не ее желание, ее стремление к покорению новых четверных высот, я бы вряд ли был тем человеком, который бы принуждал партнершу к таким действиям. Когда Саша сегодня по окончании турнира сказала, что едем делать на публику четверной выброс для шоу, я смирился и просто сопровождал ее в приключении „выезд на четверном выбросе“. Еще завтра продолжается этот сериал, — сказал он.

Бойкова/Козловский на тренировках несколько раз показывали чистое исполнение выброса четверного сальхова. На официальных соревнованиях фигуристы этот элемент не делали.

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