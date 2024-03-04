«Долго не протянет»: Кушанашвили предрек Лолите печальную судьбу Кушанашвили: Лолита долго не протянет без зрителей и переполненных залов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская хочет вернуться в Россию, так как не может долгое время оставаться без выступлений, заявил телеведущий и блогер Отар Кушанашвили в рамках своего YouTube-шоу. Он отметил, что артистка долго не протянет без переполненных залов.

Лолита, конечно, хочет вернуться. Потому что, насколько я знаю Лолиту, без зрителя, без переполненных залов, без этой вольтовой дуги, объединяющей ее со слушателем, почитателем, зрителем, она, я вынужден это сказать, долго не протянет, — заявил Кушанашвили.

Концерты Лолиты стали отменять в России после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В настоящий момент певица находится в Болгарии, где у нее есть свой участок и дом. Там же проживает ее собака по кличке Боцман. На днях артистка собиралась вернуться в Россию, однако сообщила, что пока не смогла уехать, так как ее пес подрался с пастушьими собаками и пострадал. Лолита отметила, что отвезла Боцмана к врачу и решила проследить, чтобы он пошел на поправку.

Ранее Кушанашвили выступил в поддержку Лолиты на фоне отмены ее концертов. Он подчеркнул, что до участия в скандальной вечеринке исполнительница многие годы трудилась на сцене и радовала народ. По его словам, певица пострадала незаслуженно, став заложницей обстоятельств.