Составлен список звезд, которым «доставалось» от Кушанашвили

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Отар Кушанашвили в последнем выпуске шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» объяснил, почему резко высказывался в адрес актера Никиты Кологривого. По кому еще из звезд в последнее время «проходился» журналист?

Что Кушанашвили сказал про Кологривого

Шоумен отметил: его единственной претензией к Кологривому было то, что актер негативно высказался о мертвых артистах. Сам Кушанашвили, который известен резкими словами в адрес многих звезд российского шоу-бизнеса, по своему же утверждению, проходился всегда только по живым.

«Он одаренный. Единственная претензия — он высказался о великих русских артистах непочтительно. Если Олег Янковский для него плохой, если Александр Абдулов для него плохой, если Иннокентий Смоктуновский для него плохой, от игры которых у меня кружилась голова, — значит, это не почтение. Когда я начинал карьеру, я только про живых говорил плохо», — подчеркнул журналист.

Кологривый в одном из интервью заявил, что считает Абдулова и Смоктуновского переоцененными актерами. Он также говорил, что все их роли были скучными для него. Кушанашвили в январе раскритиковал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» за пренебрежение к таким артистам. Журналист заявил, что из Кологривого актер хуже, чем его голодный кот.

«Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, — это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду», — сказал Кушанашвили.

За что Лель подала в суд на Кушанашвили

Исполнительница Катя Лель намеревалась отстоять свою честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с шоумена сумму за нанесенный моральный вред. Певицу оскорбили высказывания Кушанашвили о ней на его YouTube-канале. При этом данных о том, что именно возмутило Лель, нет. Возможно, слова шоумена касались ее хита «Мой мармеладный».

Однако суд не стал рассматривать иск Лель в отношении журналиста. Причиной заморозки дела стали процессуальные нарушения. Певица подавала иск в Тушинский районный суд города Москвы, он также касался компании Google.

«Певица считает, что слова Кушанашвили в размещенных в сети Интернет видео наносят ей репутационный вред и создают негативный образ публичного лица. <...> Суд определил оставить исковое заявление без движения из-за процессуальных нарушений», — уточнили в пресс-службе.

Из-за чего Кушанашвили высмеял Петросяна

Кушанашвили в эфире своего YouTube-шоу «КАКОВО?!» предположил, что юморист Евгений Петросян, вероятно, очень удивился новости о беременности своей 35-летней супруги Татьяны Брухуновой. По его мнению, 78-летний артист в силу своего преклонного возраста уже давно забыл, как происходит зачатие.

«Ей 35, а ему... Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок. Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается, — уже лет 40, а тут Татьяна рожает. Говорит: „Вот я рожаю ребенка“. Как? Танечка отвечает: „Вот как...“ Дедуль, ты что, совсем?» — прокомментировал ситуацию телеведущий.

Кушанашвили также высмеял супругу Петросяна, которая утверждает, что не живет напоказ. Телеведущий обратил внимание, что Брухунова регулярно выкладывает в соцсети снимки и детально рассказывает о своей жизни и времяпрепровождении.

«Она каждый день идет куда-то в нелепых платках, чепчиках: вот я в булочной, вот у косметолога, вот выношу мусор, а вот мусор выносит меня. Еще говорит, что не живет напоказ. А Киану Ривз живет? Про него я знаю, как он в кино снимался, больше он ничего о себе не публикует. Но вы же сделали из своей жизни шапито!» — заявил Кушанашвили.

Чем Ивлеева не угодила Кушанашвили

Журналист назвал блогера Анастасию Ивлееву «циничным существом в юбке» после организованной ею «голой вечеринки». По его словам, телеведущая прекрасно знала, что устраивала в клубе Mutabor не арт-выставку.

«Ивлеева из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у нее. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — сказал Кушанашвили.

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