SHAMAN признают народным артистом РФ? Что для этого нужно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

SHAMAN (Ярослав Дронов) предложили признать народным артистом России. Что для этого нужно, кто его поддерживает на пути к этому званию, каких наград уже удостоился исполнитель хита «Я русский»?

Кто хочет признать SHAMAN народным артистом РФ

Общественники Воронежа записали видеообращение и направили его в Министерство культуры и профильные организации с инициативой присвоения звания народного артиста России SHAMAN. Как рассказала руководительница воронежской общественной организации «Многодетная семья» Юлия Светашова, песни Дронова вдохновляют многих жителей области.

«Мы снимаем фильм о многодетных семьях, которые являются гордостью Воронежа и Воронежской области. В процессе съемок мы выяснили, что песни известного певца SHAMAN является вдохновляющими для многих в нашей области. Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня „Встанем!“ стоит в одном ряду с песней „Вставай, страна огромная“», — рассказала активистка в интервью NEWS.ru.

Светашова добавила, что в организации состоят около двух тысяч многодетных семей Воронежской области. Сейчас они инициируют сбор подписей по присвоению артисту высокого звания на уровне всей области и надеются, что остальные регионы присоединятся к инициативе.

Многодетная и приемная мама, руководительница творческого семейного ансамбля «Семь Я» Светлана Абдульменова также поддержала инициативу. По ее словам, SHAMAN своими песнями поднимает дух народа, что позволяет гордиться страной и нацией. Активистка добавила, что местные жители, ушедшие на фронт, рассказывают своим семьям, что их вдохновляют на подвиг песни Дронова.

Согласно действующему законодательству, звание народного артиста России, как правило, присваивают не ранее чем через 10 лет после того, как звезда получила статус заслуженного артиста. Последнее звание присваивают, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала творческой деятельности.

«Почетное звание народного артиста Российской Федерации присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет после присвоения почётного звания заслуженного артиста Российской Федерации или заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (артистам балета, исполняющим первые партии, — не ранее чем через 5 лет)», — говорится в указе президента РФ.

Какие награды уже получил SHAMAN

В 2022 году Дронов стал лауреатом российской премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Артиста поощрили за продюсирование собственного творчества и создание текстов и музыки.

«В этом году был награжден победитель в „Специальной номинации“ — организационный комитет премии выбрал его общего числа номинантов. Награда присуждена Ярославу Дронову (SHAMAN). Певец самостоятельно продюсирует свое творчество и является автором слов и музыки всех своих песен», — сказано в пресс-релизе.

В апреле 2023 года руководство Тульской области наградило Дронова медалью «За самоотверженность и единство». В июне 2023 года за песню «Встанем» музыкант получил «Национальную премию интернет-контента» в номинации «Лучший музыкальный трек», а песня «Я русский» победила в номинации «Социальный интернет-триггер».

В мае 2024 года SHAMAN получил премию Минобороны РФ в области культуры и искусства. Награду артисту вручили в рамках номинации «Музыкальное искусство» за высокое мастерство при исполнении патриотических песен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Какие звезды поддерживают SHAMAN

На пути к статусу народного артиста РФ Дронова поддерживают такие мастодонты шоу-бизнеса, как Григорий Лепс и Олег Газманов. Последний считает SHAMAN своим преемником.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский также поддерживает Дронова. Он считает то, что Дронов серьезно относится к тому, какую музыку он делает и о чем говорит со зрителем. Кроме того, Шуфутинский хотел бы записать дуэт с SHAMAN.

Дронова хвалила и заслуженная артистка РФ Пелагея. Она называла голос исполнителя хита «Встанем» особенным. Артистка считает, что работа с Дроновым была одним из лучших союзов в рамках ее наставничества в проекте «Голос».

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