Похудение, болезнь, фильм о груди: как живет Анна Семенович

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В последнее время певица Анна Семенович начала резко сбрасывать вес, она не скрывает, что это происходит из-за препарата для контроля инсулинорезистентности, который ей прописал врач. Что известно о здоровье и личной жизни артистки?

Чем больна Семенович

Семенович принимает лекарство из-за диагноза «инсулинорезистентность». По словам артистки, именно из-за заболевания она не могла долго похудеть.

«На самом деле я долго не могла постройнеть. Не понимала, почему так происходит. Вроде мало ела, много занималась спортом, но вес не уходил. И мне поставили диагноз „инсулинорезистентность“. Прописали наш российский препарат, который помогает людям с инсулинорезистентностью наладить здоровье. Конечно, его прописывает врач. Это важно! Самим себе не надо ничего прописывать — идите к доктору, сдайте анализы. У меня стал уходить вес — и это прекрасно», — поделилась 44-летняя исполнительница в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) Семенович рассказывала, что медикаментозное средство не вызвало у нее никаких побочных эффектов.

«Слушайте, у меня вообще нет никаких побочек, кроме очень приятной, что я реально постройнела», — призналась исполнительница.

Как отметила Семенович, теперь джинсы, которые были до этого малы, стали фактически висеть на ней. Певица осталась довольна своей фигурой, в частности, как ушел лишний вес на животе.

Что известно о личной жизни певицы

Семенович не замужем и не имеет детей. По словам артистки, ей нравятся мужчины «в теле», чтобы «был мужичок», а накачанные красавцы не возбуждают экс-вокалистку «Блестящих». Правда, покорил ли кто-то сердце звезды, она скрывает.

«Такие женщины, как я, одни долго не бывают», — ответила Семенович на вопрос журналистов о личной жизни.

Подруга артистки блогер Лилия Абрамова (Tatarka FM) рассказала, что знакома с возлюбленным певицы. По ее словам, ради певицы мужчина готов на многое.

«Она говорит: „Знаешь, какой он молодец? Вот я сейчас скажу: „Приедь“, и он приедет». Я говорю: «Скажи, пусть приедет». <...> Человек прилетел, а она ему дверь не открыла, просто крепко спала», — поделилась подруга Семенович.

Сама исполнительница призналась, что мечтает о детях и готова к их рождению. Певица рассказывала, что заморозила яйцеклетки, ведь «годы идут».

«Я буду пробовать сама беременеть. Если в течение года, например, это не получится, то я всегда могу прибегнуть к этим яйцеклеткам», — пооткровенничала Семенович в одном из интервью.

Что за фильм сняли о груди Анны Семенович

Телеканал МУЗ выпустил документальный фильм о Семенович «Бюст всемогущий. Эффект Семенович». Шоураннеры задались вопросом, «состоялась бы Аня в шоубизе, если бы не ее выдающиеся формы».

«Шикарный бюст помог ей взобраться на олимп, но он же стал ее проклятием», — говорится в аннотации.

В фильме собраны фрагменты интервью с другими звездами, а также комментарии самой артистки о ее бюсте. Многие коллеги отмечали красоту, позитивность, харизматичность и ум певицы, добавляя, что грудь звезды — это важная часть ее образа и в кино, и на сцене.

«Грудь Анны Семенович — это грудь Анны Семенович. Именно благодаря этой груди во многом есть и Анна Семенович в целом как образ, как архетип яркой, спортивной, такой пышной русской девушки», — считает психолог Алексей Красиков.

Правда, комментарии коллег, поклонников и хейтеров однажды довели Семенович до того, что она перестала принимать свое тело. Звезде не нравилось, что люди обсуждают ее декольте и пишут ей пошлости.

«В какой-то момент сидела на кухне и решила, что грудь виновата во всем, она такая большая, она затмила собой мой мир [настолько], что люди не видят ничего, что я сделала, и какая я хорошая», — разоткровенничалась артистка.

Семенович во всех смыслах было тяжело жить с большим бюстом. По словам артистки, во время одного из исследований выяснилось, что ее грудь весит 12 кг. Из-за нагрузки на спину исполнительница через день прибегает к услугам массажиста, который проминает ей спину, чтобы избавить от болей.

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