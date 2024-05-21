Последние новости шоубиза 21 мая: «Кринж года» Ивлеевой, прощение Пугачевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева, Анастасия Ивлеева

Ольга Бузова «вручила» Анастасии Ивлеевой награду «Кринж года», Алла Пугачева попала в «плохую компанию», SHAMAN просят признать народным артистом России, а Иван Ургант и Владимир Познер отправятся в тур по Европе. Какие последние новости шоу-бизнеса 21 мая?

Что Бузова сказала об Ивлеевой

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала блогера Анастасию Ивлееву победителем в номинации «Кринж 2024 года». Такое заявление она сделала в беседе с Rocket Mag на 14-й ежегодной премии «Прорыв года 2024» от журнала Moda Topical.

Журналисты поинтересовалась у Бузовой, кто бы мог получить противоположную «Прорыву года» награду — «Кринж года». Телеведущая уточнила, что подразумевается под определением. Корреспонденты объяснили, что это синоним выражения «испанский стыд».

«Мы берем 2024 год? А, Ивлеева», — ответила Бузова.

Кроме того, певица заявила, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента NEWS.ru, она подчеркнула, что это демонстрирует ее хороший вкус.

«Про себя говорить можно?» — рассмеялась артистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Кто готов простить Пугачеву

Основатель и лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец в интервью программе «Откровенно с Татаркой» заявил, что певица Алла Пугачева оказалась в плохой компании. По его словам, Примадонну можно простить. Музыкант выразил уверенность, что артистка высказывала свои негативные мнения о соотечественниках не с намерением обидеть.

«Старую женщину я бы простил. Мало того, я считаю, что она попала в дурную компанию. Честно. Мне показалось, что во время перестройки, когда все себя потеряли и решили, что надо следовать изменившимся вкусам, надо быть в трендах, все пошло к чертовой матери, <...> рухнуло величие многих. Люди не справились с этим. <...> Здесь то же самое. Когда ты понимаешь, что ты важнее людей, которые несли тебя всю жизнь, кормили всю жизнь», — сказал рокер.

Также Бобунец не стал отрицать, что Пугачева — это «большая звезда». Музыкант отметил, что артистка сделала достаточно для своей страны и многое значит для СССР и России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

SHAMAN станет народным артистом России?

Общественники Воронежа записали видеообращение в Министерство культуры и профильные организации с инициативой о присвоении звания народного артиста России певцу SHAMAN (Ярослав Дронов), рассказала руководитель воронежской общественной организации «Многодетная семья» Юлия Светашова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, песни исполнителя являются вдохновляющими для многих жителей области.

«Мы снимаем фильм о многодетных семьях, которые являются гордостью Воронежа и Воронежской области. В процессе съемок мы выяснили, что песни известного певца SHAMAN является вдохновляющими для многих в нашей области. Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня „Встанем!“ стоит в одном ряду с песней „Вставай, страна огромная“», — отметила Светашова.

Многодетная мать, руководитель творческого семейного ансамбля «Семь Я» Светлана Абдульменова также поддержала эту инициативу. По ее словам, Дронов своими песнями поднимает дух народа, что позволяет гордиться страной и нацией. Как подчеркнула Абдульменова, местные жители, ушедшие на фронт, рассказывают своим семьям, что их вдохновляют на подвиг песни SHAMAN.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN выступает на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Как зарабатывают Познер и Ургант

Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер, которые больше двух лет не выходят в эфир Первого канала, собираются на гастроли по Европе. Концерты знаменитостей в рамках программы «Путешествия Познера и Урганта» начнутся 28 мая в Амстердаме, сказано на официальном сайте тура. Затем они отправятся в Цюрих, Берлин и Франкфурт-на-Майне. Цена билетов на мероприятие варьируется от €49 до €300.

«Владимир Познер и Иван Ургант — давние друзья с разницей в возрасте в 45 лет. Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов. Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стендапа до познавательных бесед», — сказано на сайте.

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