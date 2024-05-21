«Слава и деньги», долги, «Комбинация»: последние новости о Кологривом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что мечтал о деньгах и славе, когда шел в профессию. Какие последние новости выходили об артисте, что известно о его долгах?

Почему Кологривый стал актером

Известный по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению» актер, в эфире программы «Однажды» на канале НТВ отметил, что всегда хотел быть знаменитым, играть главные роли и не думал об искусстве.

«Безусловно, слава и деньги — это первое. Меня даже спрашивали, когда я поступал: „А зачем ты приехал из Новосибирска сюда?“ Я говорил: „Конечно за славой, я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях“. Я этого хотел. А многие говорят: „Нет, мне слава не нужна, я про искусство“. Я не про искусство. Я не про это, вот честно», — сказал Кологривый.

По словам звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», он успешно проходит пробы благодаря уверенности в себе. Конкурентов во время прослушиваний он не видит.

«Я прихожу в аудиторию и смотрю: один, второй, третий — вялые типки. Я понимаю, что после того как я зайду, утвердят меня», — рассказал он.

Что известно о долгах артиста

Telegram-канал SHOT пишет, что Кологривый задолжал около 1,4 млн рублей Федеральной налоговой службе.

«Артисту уже пришло уведомление из ФНС с просьбой погасить долг, в противном случае ему могут назначить дополнительный штраф в 20% от суммы налога, наложить арест на банковский счет. Или же возникнут проблемы с выездом за границу», — говорится в сообщении канала.

По информации канала, актер и сам говорил, что имеет задолженности.

«Недавно в одном из интервью Кологривый признался, что у него есть долги и что он не умеет обращаться с деньгами: „Мне не интересен этот ресурс, я деньги быстро раздаю всем, быстро их трачу, боюсь я их. Их у меня никогда не было, я не знаю, что с ними делать. Они у меня как огонь в руках, не умею копить и откладывать“», — пишет SHOT.

Кого Кологривый сыграл в «Комбинации»

Сериал рассказывает о советской и российской музыкальной группе «Комбинация», пик популярности которой выпал на начало 1990-х годов. События ленты происходят в 1988 году в Саратове. Продюсер Александр Шишинин после рождения дочери знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым и решает кардинально изменить свою жизнь.

Молодые люди начинают продюсировать созданный ими музыкальный коллектив «Комбинация». Группа стала первым коллективом, в котором участвовали только девушки. Зрителям расскажут историю успеха студенток консерватории Алены Апиной и Татьяны Ивановой, которую Шишинин встретил буквально на улице. Из Саратовского музыкального училища в группу пришли клавишница Светлана (Зося) Костыко и гитаристка Татьяна Долганова, а из Энгельса приезжала на репетиции бас-гитаристка Ольга Ахунова.

В начале мая в Саратове стартовали съемки одного из самых ожидаемых сериалов этого года. 12 мая часть набережной у ротонды была перекрыта. Корреспондент 164.RU сообщал, что съемочная группа подобрала интересный антураж: рядом с ротондой поставили советскую телефонную будку, припарковали две «копейки» — желтую и белую. На некоторых зданиях заметили рекламу пленки популярной в 1990-х фирмы Kodak.

Тогда же жители города заметили Кологривого, который приехал на съемки. Актер воплотил на экране образ основателя и продюсера «Комбинации» Александра Шишинина.

«Этот сериал про наш быт, про историю нашей страны и, естественно, про развитие нашей музыки. Когда я читал сценарий, я понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком!» — рассказал Кологривый.

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