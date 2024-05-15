Суд в очередной раз отказал в исковых требованиях к Ивлеевой Суд Москвы отказал в иске к Ивлеевой из-за скандальной вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Ивлеева

Исковые требования Ольги Лукмановой и Артема Соколова к Анастасии Ивлеевой и ООО «Арт Центр» были отклонены Лефортовским райсудом, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Они хотели взыскать компенсацию морального вреда в связи с проведением скандальной вечеринки в клубе «Мутабор».

Лефортовский районный суд отказал в удовлетворении исковых требованиях Лукмановой Ольги Сергеевны, Соколова Артема Валерьевича к Ивлеевой Анастасии Вячеславовне, ООО «Арт Центр» о взыскании компенсации морального вреда по факту проведения в ночном клубе «Мутабор» скандальной вечеринки, — говорится в сообщении.

Ранее телеведущая впервые после скандала с «голой» вечеринкой дала интервью. В беседе с блогером Андреем Третьяковым она сообщила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров принято ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

После этого продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Ивлеева решила стать госслужащей, поэтому уделяет так много внимания политике в последнее время. По его словам, девушка может выстроить такой же карьерный путь, как журналистка Ксения Собчак. Между тем, по его мнению, Ивлеева навряд ли сможет вернуть расположение публики, делая публикации на политические темы, так как после скандальной «голой» вечеринки россияне уже не верят в искренность блогера.