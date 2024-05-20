Лидер «Смысловых галлюцинаций» нашел причину поведения Пугачевой Лидер «Смысловых галлюцинаций» считает, что Пугачева попала в плохую компанию

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Основатель и лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец высказал мнение в интервью программе «Откровенно с Татаркой», что певица Алла Пугачева оказалась в плохой компании. Он отметил, что многие звезды, покинувшие Россию, возвращались на родину лишь для заработка крупных сумм.

Попала в дурную компанию, — сказал артист.

При этом он считает, что Пугачеву можно простит. Он выразил уверенность, что артистка высказывала свои негативные мнения о соотечественниках не с намерением обидеть. Рок-музыканта Андрея Макаревича он охарактеризовал как «старого брюзгу», который пользовался популярностью на родной земле.

Этих людей поставили перед фактом, что им нужно выразить свое отношение, потому что они как с цепи сорвались, начали нас поливать, — добавил Бобунец.

Ранее лауреатка Государственной премии СССР, вдова поэта-песенника Николая Зиновьева актриса Елена Борзова рассказала, что Пугачева благодаря своим связям смогла устранить конкуренток, певиц, которые были не менее талантливы, чем она, включая Аиду Ведищеву. Однако Долину ей не удалось вытеснить.