Алла Пугачева: последние новости 20 мая, плохая компания, «кровавый» титул

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

В СМИ пишут, что народная артистка СССР Алла Пугачева превратилась из Примадонны в Бабу-ягу, которой в будущем будут пугать непослушных детей. Какие последние новости о певице?

Кого Пугачева «закопала» ради успеха

Лауреат Государственной премии СССР, вдова поэта-песенника Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова рассказала, что Пугачева, используя свои связи, смогла устранить конкуренток. По ее словам, такими методами певице удалось вытеснить не менее талантливых, чем Примадонна, артисток, например, Аиду Ведищеву.

«Не только Ведищеву Пугачева „закопала“, были и другие разные певицы. Ну, Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее», — заявила Борзова в беседе с aif.ru.

Лайма Вайкуле, по мнению актрисы, добилась успеха благодаря умению «дружить» с Пугачевой. По словам артистки, ее раздражают те, кто общается только с «нужными» людьми. Борзова брезгует контактами с подобными личностями.

«У меня брезгливость появляется по отношению к тем, кто „дружит“ исключительно с нужными людьми. Я из-за этого из театра ушла, где надо было лизать пятки начальству», — подчеркнула артистка.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Аида Ведищева

За что Пугачеву сравнили с Бабой-ягой

Заслуженный артист России, лидер и основатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр считает Примадонну злым сказочным персонажем. Музыкант сравнил Пугачеву с Бабой-ягой, которой будут в будущем пугать детей.

«Думаю, что Пугачева — это такой злой персонаж из сказки. Что-то типа Бабы-яги. В России будущего Пугачевой будут пугать непослушных детей. Не сделал уроки — придет Пугачева из Израиля и съест тебя», — написал Скляр в своих соцсетях.

В беседе с aif.ru он подчеркнул, что «Пугачева стала частью фольклора». К образу Бабы-яги Пугачеву привело ее нынешнее поведение, считает музыкант.

«Ни у кого же не поднимется язык сказать, что Марлен Дитрих — это Баба-яга. А почему? Потому что она вовремя отошла в сторону. И сумела уйти незапятнанной легендой. Но ведь Алла Борисовна не так себя ведет. Она хочет, чтобы о ней все время говорили. Она сама такое выбрала, теперь это не изменить и не повернуть. Артист всегда должен думать, что после него останется — доброе имя или тот самый жупел Бабы-яги», — заключил Скляр.

Поведение артистки осудил и рок-музыкант, основатель и лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. В видеоинтервью «Откровенно с Татаркой» он заявил, что Примадонна попала в плохую компанию.

«Старую женщину я бы простил. Мало того — я считал, что она попала в дурную компанию. Честно. Мне показалось, что во время перестройки, когда все себя потеряли и решили, что надо следовать изменившимся вкусам, надо быть в трендах, и всё пошло к чертовой матери, <...> рухнуло величие многих. Люди не справились с этим. <...> Здесь то же самое. Когда ты понимаешь, что ты важнее людей, которые несли тебя всю жизнь, кормили всю жизнь (это сомнительно. — NEWS.ru.)», — сказал рокер.

При этом Бобунец не стал отрицать, что Пугачева — это «большая звезда». Музыкант отметил, что артистка сделала много для своей страны и многое значит для СССР и России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Скляр

Как Пугачева стала Примадонной

Скляр отметил, что артистка в своей карьере «шла по головам». Он счел путь Пугачевой до статуса Примадонны едва ли не кровавым, ведь исполнительница хита «Миллион алых роз» буквально учиняла расправы над конкурентами.

«Конечно, она все делала, чтобы быть на пьедестале. Это очень важно для нее. Титул „Примадонна“, по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто не знаю что сделать. Точнее, знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это ее место. Знаю минимум пять таких историй. Мы же в одном мире живем. Не хочу до этого опускаться», — рассказал Скляр.

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