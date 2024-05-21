Оставшиеся без доходов в России Ургант и Познер нашли, где заработать Иван Ургант и Владимир Познер уезжают на гастроли по Европе

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Иван Ургант и Владимир Познер

Российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер, которые больше двух лет не выходят в эфир Первого канала, собираются на гастроли по Европе. Концерты звезд в рамках программы «Путешествия Познера и Урганта» начнутся 28 мая в Амстердаме, сказано на официальном сайте тура. Затем они отправятся в Цюрих, Берлин и Франкфурт-на-Майне. Цена билетов на мероприятие варьируется от €49 до €300.

Владимир Познер и Иван Ургант — давние друзья с разницей в возрасте в 45 лет. Зрителей ждет искрометное шоу и рассказы об этих путешествиях в исполнении остроумных интеллектуалов. Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стендапа до познавательных бесед, — сказано на сайте.

Ранее продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Ивана Урганта продолжают убирать из эфиров и исключать из концертов из-за его позиции по специальной военной операции. По его словам, артист «не с народом», независимо от того, уезжал он из страны или нет. Рудченко утверждает, что россияне не хотят видеть в эфире людей с подобным мнением.

Историк моды Александр Васильев до этого выразил мнение, что позиция Владимира Познера по отношению к специальной военной операции на Украине показывает, насколько он умен. Экс-ведущий программы «Модный приговор» отметил, что журналист ушел в сторону, ничего не сказал и уехал в Париж.