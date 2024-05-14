«Он не с народом»: названа причина исключения Урганта из эфиров и концертов Продюсер Рудченко: Урганта исключают из концертов из-за его позиции по СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущего Ивана Урганта продолжают убирать из эфиров и исключать из концертов из-за его позиции по специальной военной операции, считает продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт заявил, что артист «не с народом», независимо от того, уезжал он из страны или нет. По словам Рудченко, россияне не хотят видеть в эфире людей с подобным мнением.

Я думаю, дело не в том, что Ургант уезжал или не уезжал, а в том, что он не поддерживает настрой людей и решения властей РФ об СВО. Он писал определенные посты. Его травля началась из-за этого. Он не поддерживает, не с народом. Соответственно, Урганта убирают из эфиров и концертов. Сами россияне не хотят ходить и смотреть на подобных людей, которые не с народом, — пояснил продюсер.

Ранее Ургант поделился в социальных сетях роликом с танцем в грузинском дворике. Видео появилось после новостей об отмене выступления артиста на вечере памяти барда Булата Окуджавы, который состоялся 11 мая в Москве. Причины изменений в программе организаторы мероприятия не раскрыли.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что лента «Во сне ты горько плакал» с Ургантом в главной роли не получила прокатного удостоверения. Это означает, что фильм не будут показывать на территории России. По его словам, Ургант и режиссер картины Николай Солодников «занимают антироссийскую позицию».