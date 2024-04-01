Васильев похвалил Познера за молчание об СВО Историк моды Васильев назвал Познера гением дипломатии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Историк моды Александр Васильев выразил мнение, что позиция журналиста Владимира Познера по отношению к специальной военной операции на Украине показывает, насколько он умен. В беседе с NEWS.ru экс-ведущий программы «Модный приговор» отметил, что Познер ушел в сторону, ничего не сказал и уехал в Париж. Васильев считает Познера гением дипломатии.

Его позиция по отношению к СВО показывает, насколько он умен. Он ушел в сторону, не сказал никаких слов, уехал к себе домой в Париж и продолжал работать с Ургантом на Кипре и в других местах. Я считаю, что Познер — гений дипломатии, — считает Васильев.

Познеру 1 апреля исполнилось 90 лет. Он признался, что не планирует устраивать широкого празднования по случаю своего юбилея. Первый канал при этом показал документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут», снятый на основе одноименной автобиографической книги. Картина поделена на восемь частей, каждая из которых посвящена определенному отрезку жизни автора. В ней Познер делает личные признания, рассказывает о своей семье, предается воспоминаниям и оценкам прошлого с высоты прожитых лет. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал Познера «весомым авторитетом» в профессии.