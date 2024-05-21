SHAMAN попросили признать народным артистом России Многодетные родители Воронежа просят признать SHAMAN народным артистом России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Общественники Воронежа записали видеообращение в Министерство культуры и профильные организации с инициативой присвоения звания народного артиста России SHAMAN, рассказала руководительница Воронежской общественной организации «Многодетная семья» Юлия Светашова в интервью NEWS.ru. По ее словам, песни Дронова являются вдохновляющими для многих жителей области.

Мы снимаем фильм о многодетных семьях, которые являются гордостью Воронежа и Воронежской области. В процессе съемок мы выяснили, что песни известного певца SHAMAN является вдохновляющими для многих в нашей области. Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня «Встанем!» стоит в одном ряду с песней «Вставай, страна огромная, — отметила Светашова.

Светашова рассказала, что в организации состоят около 2 тысяч многодетных семей Воронежской области, сейчас они инициируют сбор подписей по присвоению артисту высокого звания на уровне всей области и надеются, что остальные регионы присоединятся к их инициативе.

Многодетная и приемная мама, руководительница творческого семейного ансамбля «Семь Я» Светлана Абдульменова также поддержала инициативу. По ее словам, артист своими песнями поднимает дух народа, что позволяет гордиться страной и нацией. Абдульменова добавила, что местные жители, ушедшие на фронт, рассказывают своим семьям, что их вдохновляют на подвиг песни SHAMAN.

Ранее артист заявил, что чувствует себя «заряженным» после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Глаза присутствующих на церемонии людей светились счастьем, вспомнил он.