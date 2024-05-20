Бузова назвала самого стильного человека в российском шоу-бизнесе Бузова считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе

Фото: NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка на вопрос корреспондента NEWS.ru на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» подчеркнула, что это демонстрирует ее хороший вкус.

Про себя говорить можно? — рассмеялась артистка.

Ранее Бузова призналась, что в нулевые годы приходилось одеваться по возможности и ограниченный бюджет не позволял шиковать. Она добавила, что когда ей было 13 лет, она слушала такие группы, как Metallica, Onyx и Guano Apes, а также рэп-исполнителя Eminem, носила джинсы-трубы и огромные цепи.

Телеведущая также рассказала, какой букет способен ее впечатлить. Она подчеркнула, что любит все цветы, в том числе обычные ромашки и сирень. По словам певицы, роскошные букеты и цветы в корзинах вызывают у нее положительные эмоции, однако важнее всего не стоимость букета, а смысл, который в него вкладывается, подытожила она.

Кроме того, Бузова ответила на вопрос о возможном создании собственного продюсерского центра. Она пояснила, что пока не готова к этому, так как она не обладает необходимым для этого уровнем навыков. Артистка отметила, что для нее в настоящий момент гораздо важнее развиваться самостоятельно.