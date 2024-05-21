Пятый ребенок, проблемы с дочерью: как живет семья Джигана и Самойловой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Блогер Оксана Самойлова сообщила, что они с мужем Джиганом планируют завести еще одного ребенка. Кого хочет звездная пара, какие проблемы есть со старшими детьми, как живет многодетная семья?

Что известно о планах супругов завести пятого ребенка

Бизнесвумен и модель заявила корреспонденту NEWS.ru на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024», что пара хотела бы девочку, потому что они у них получаются «классными».

«Детей мы еще хотим, 100 процентов. Немного, одного, наверное, а то уже и так пять будет. Скорее всего, девочку. Просто Давидик настолько восхитительный, настолько потрясающий, мне кажется, второй такой не родится, очень невелика вероятность появления второго такого замечательного малыша. А девочки у нас как будто по накатанной уже, все классные», — сказала Самойлова.

Сейчас Джиган с женой воспитывают четверых детей: 12-летнюю Ариелу, девятилетнюю Лею, шестилетнюю Майю и четырехлетнего Давида.

С какой проблемой в воспитании Ариелы столкнулись Джиган и Самойлова

Оксана Самойлова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери. По ее словам, Ариела устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Блогер выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.

«Я не вижу свет в конце тоннеля. Подросток — это самое страшное, что случалось со мной в материнстве», — рассказала Самойлова.

Ранее она сняла ролик для своего YouTube-канала, в котором с детьми отвечает на вопросы на детекторе лжи. Как пишет Teleprogramma.pro, в ходе проверки 12-летняя Ариела призналась, что пила алкоголь — пиво, которое ей дал отец, и вино, которое она попробовала вместе с матерью.

Адвокат Татьяна Галимарданова в комментарии Teleprogramma.pro заявила, что Самойлова может лишиться родительских прав. Юрист утверждает, что Самойлова и ее супруг рэпер Джиган угощали несовершеннолетнего ребенка алкоголем. Официального подтверждения данной информации нет, блогер пока не прокомментировала это заявление.

«Такое решение принимается в исключительных случаях при доказанности стойкого виновного поведения родителя с учетом характеристики личности родителя и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка», — сказала правозащитница.

Кроме того, Teleprogramma.pro обратилась к врачу психиатру-наркологу высшей категории Алексею Казанцеву с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые родители считают: лучше дать ребенку попробовать алкоголь в присутствии взрослых, чем позволить ему сделать это в компании сверстников.

Казанцев также упомянул о зависимости отца девочки, Джигана, и предупредил, что у детей есть риск развития предрасположенности к зависимостям. Он призвал родителей быть осторожными и не рисковать здоровьем своих детей.

Почему Лея попала в больницу

В апреле жена рэпера сообщила поклонникам, что везет свою девятилетнюю дочь Лею в больницу. Самойлова показала девочку в маске с кислородным баллоном. Ранее блогер сообщила, что дочь с раннего детства страдает от периодических приступов аллергии, которые обостряются весной.

«В этот прекрасный солнечный денек мы с Леей на кислородном баллоне в сопровождении скорой едем госпитализироваться в больницу», — с грустной улыбкой сообщила подписчикам Самойлова.

Позднее модель рассказала, что Лее не помогает прежняя схема лечения астмы. Она отметила, что очень беспокоится за девочку, которая в больнице.

Блогер пояснила, что в какой-то момент показатель сатурации у дочери упал до 91. Это критическое значение, в норме оно должно варьироваться от 90 до 100. При значительном его понижении может потребоваться искусственная вентиляция легких. Кроме того, раньше для снятия бронхиальных спазмов девочке хватало одного укола, сейчас же этого недостаточно.

«Получается, у нее уже было пять уколов, и вот только-только капельку стало лучше. И меня это, если честно, очень сильно пугает и тревожит», — поделилась переживаниями с подписчиками Самойлова.

Как сестры шутят над Давидом

Четырехлетний сын Самойловой и Джигана Давид сказал, что он приемный. Самойлова сняла видео в Instagram, в котором рассказала, что сестры Давида убедили его в том, что он не является их родным братом.

«Майя сказала, что я приемыш», — признался ребенок.

Самойлова отреагировала на новость спокойно и рассказала сыну, что это шутка. Мама звездного мальчика объяснила ему, что это розыгрыш, и подчеркнула: он является настоящим братом для сестер. Также блогер поделилась воспоминаниями о своем детстве, когда она тоже подшучивала над своим братом.

«Это классика отношений между братьями и сестрами. Я все детство убеждала своего брата, что он приемный. Я даже говорила, что видела документы, подтверждающие, что его взяли из детского дома», — сказала супруга Джигана.

Читайте также:

Самойлова и Джиган поили дочь вином и пивом: лишат ли их родительских прав?

Алла Пугачева: новости 21 мая, запоздалый «Ложный стыд», поддержка Зверева

«Людям нужно от меня отдохнуть»: куда пропала Пелагея