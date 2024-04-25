Адвокат Галимарданова допустила риск лишения Самойловой родительских прав

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)

Адвокат Татьяна Галимарданова в комментарии Teleprogramma.pro заявила, что блогер Оксана Самойлова может лишиться родительских прав. Юрист утверждает, что Самойлова и ее супруг рэпер Джиган угощали несовершеннолетнего ребенка алкоголем. Официального подтверждения данной информации нет, блогер пока не прокомментировала это заявление.

Такое решение принимается в исключительных случаях при доказанности стойкого виновного поведения родителя с учетом характеристики личности родителя и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка, — сказала правозащитница.

Адвокат уточнила, что суд предупреждает родителей о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей путем вынесения предупреждения. По словам юриста, если злоупотребление родительскими правами продолжится, решение суда может измениться.

Источники издания напомнили, что 12-летняя дочь Самойловой Ариель рассказала, что ее угощали алкоголем, во время записи интернет-шоу. По данным Teleprogramma.pro, заявление ребенка поразило зрителей.

В начале апреля Самойлова поделилась с поклонниками в соцсетях беспокойством насчет здоровья девятилетней дочери Леи, попавшей в больницу. Блогер призналась, что прежняя схема лечения астмы, от которой страдает ребенок, не помогает.