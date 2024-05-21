«Мне страшно»: Самойлова рассказала о проблемах с дочерью Самойлова заявила, что не знает, как жить в условиях конфликта с дочерью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оксана Самойлова

Блогер Оксана Самойлова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери. По ее словам, девочка устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Самойлова выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.

Я не вижу свет в конце тоннеля. Подросток — это самое страшное, что случалось со мной в материнстве, — рассказала Самойлова.

На вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» Самойлова рассказала, что они с мужем Джиганом планируют завести еще одного ребенка. Пара хотела бы девочку, потому что они у них получаются «классными».

До этого блогер поделилась с поклонниками в соцсетях беспокойством насчет здоровья девятилетней дочери Леи, попавшей в больницу. Она пояснила, что прежняя схема лечения астмы, от которой страдает ребенок, не помогает.

Ранее Самойлова сняла ролик для своего YouTube-канала, в котором она с детьми ответила на вопросы на детекторе лжи. В ходе проверки Ариела призналась, что пила алкоголь — пиво, которое ей дал отец, и вино, которое она попробовала вместе с матерью.