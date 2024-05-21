«Людям нужно от меня отдохнуть»: куда пропала Пелагея

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Пелагея

Певица Пелагея на протяжении 12 сезонов была наставником шоу «Голос», но решила покинуть проект в 2021 году, после чего зрители почти перестали видеть ее на ТВ. Как сейчас живет артистка, что известно о ее личной жизни?

Почему Пелагея ушла из «Голоса»

Певица была наставником шоу «Голос» 12 раз. Во взрослом «Голосе» она принимала участие в компании «золотого состава» — вместе с Димой Биланом, Александром Градским и Леонидом Агутиным. Это были сезоны с первого по третий (2012–2014), пятый (2016), шестой (2017) и десятый (2021).

В программе «Голос. Дети» Пелагея поддерживала маленьких вокалистов в первых трех сезонах (2014–2016), а затем в пятом (2018) и шестом (2019). С 2018 года запустилась еще одна вариация шоу — «Голос. 60+». Там Пелагия была наставником премьерного и второго сезонов (2018–2019).

В 2019 году артистка рассказала, что «подустала» от шоу. Кроме того, исполнительница была уверена, что и зрители должны отдохнуть от нее.

«Хватит, надо и отдохнуть. Я чуть-чуть подустала от „Голоса“. Сейчас мне как раз хочется полного вакуума. <...> Мне кажется, и людям нужно от меня отдохнуть», — сказала Пелагея в разговоре с «Собеседник.ru».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Пелагея

Что известно о личной жизни Пелагеи

За плечами артистки осталось два брака. Ее первым избранником был режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Пара поженилась в 2010 году, однако спустя два года супруги приняли решение развестись.

«Был у меня принц. Но, увы, ускакал. И в душе сейчас дырка. Я однолюб. Если полюбила, то надолго. Так что новой лав-стори в ближайшее время не предвидится», — однажды прокомментировала расставание Пелагея.

Спустя четыре года в СМИ появилась информация, что Пелагея встречается с хоккеистом Иваном Телегиным. Тогда спортсмен расстался с девушкой, которая родила ему сына. Из-за этого общественность осудила исполнительницу романсов за то, что она якобы увела Телегина из семьи. Позже Пелагея заявила, что их роман с хоккеистом начался уже после его расставания с девушкой.

«Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила. Это просто еще один период в жизни, который меня сделал сильнее», — подчеркивала артистка в документальном фильме «Пелагея. Счастье любит тишину».

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, а год спустя у пары родилась дочь Таисия. Семейную идиллию разрушили слухи о неверности спортсмена. Хоккеиста заметили в компании владелицы турфирмы Марии Гончар. В 2020 году певица сообщила о разводе, а Гончар вскоре стала новой супругой Телегина.

В 2021 году завершился раздел имущества пары. По решению суда Пелагея получила всю недвижимость спортсмена. Тогда Телегин подал апелляцию и попытался отсудить у артистки недвижимость в Москве, купленную на деньги ее мамы, а также часть гонораров. Суд повторно отказал хоккеисту.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певица Пелагея и Иван Телегин

Чем сейчас занимается Пелагея

Сейчас Пелагея продолжает творческую деятельность. Например, 8 мая артистка выступала на концерте, приуроченном к 79-й годовщине Дня Победы, в Кремлевском дворце.

До этого она выступала перед матчем РПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком». Певица исполнила песню «Конь». По словам артистки, она впервые выступала на дерби.

«На дерби выступаю впервые. Не так давно у нас был матч Россия — Сербия, там я впервые была на футболе, исполняла гимн. Здесь я исполняла песню „Конь“. <...> Мне пелось сегодня прекрасно, я очень волновалась, но теперь хочется пойти посмотреть игру», — делилась эмоциями артистка.

28 марта Пелагея выступала в Ярославле. Певица вышла к зрителям и поблагодарила их за смелость и сострадание, концерт она начала с минуты молчания. Началась программа с самой трагической песни из репертуара артистки — «Не для тебя».

В финале концерта Пелагея сообщила зрителям, что гонорар за этот концерт переведет на помощь пострадавшим в теракте 22 марта. Таким образом, певица хотела приобщить всех зрителей, купивших билеты на концерт, к этому акту благотворительности.

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