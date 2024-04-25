Пелагея рассказала, что волновалась из-за выступления перед матчем РПЛ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва). Певица Пелагея перед началом матча

Заслуженная артистка России Пелагея рассказала, что волновалась из-за выступления перед матчем РПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком». Певица исполнила песню «Конь». По ее словам, она впервые выступала на дерби, передает ТАСС.

На дерби выступаю впервые. Не так давно у нас был матч Россия — Сербия, там я впервые была на футболе, исполняла гимн. Здесь я исполняла песню «Конь». <...> Мне пелось сегодня прекрасно, я очень волновалась, но теперь хочется пойти посмотреть игру, — сказала артистка.

Встреча проходит на домашней арене армейцев. Команды ушли на перерыв при счете 0:0. Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) должны были пройти в середине марта, но их перенесли из-за выборов президента России.

Ранее руководство московского футбольного клуба «Спартак» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после того, как команда потерпела поражение от «Сочи». Команда поблагодарила специалиста за работу. Пресс-служба клуба отметила, что с ним красно-белые стали третьими в прошлом сезоне. Абаскаль возглавлял московскую команду с лета 2022 года, в феврале 2023-го клуб продлевал с ним контракт до лета 2025-го.