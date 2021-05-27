Пелагея отсудила у бывшего мужа Телегина всю недвижимость

https://static.news.ru/photo/4e64b362-af78-11ea-9da3-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица Пелагея и её бывший муж — хоккеист Иван Телегин — закончили делить имущество. По решению суда, исполнительница получила всю недвижимость спортсмена, передаёт KP.RU со ссылкой на друзей мужчины.

По словам источников издания, звезде отошла квартира в элитном ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве и загородный коттедж на Новорижском шоссе, за который Телегин платит ипотеку. Пелагея также получила 50% стоимости автомобиля Bentley Continental GT. В окружении экс-супруга также рассказали, что хоккеист подал иск и требует взыскать с певицы 50% её доходов за три года брака.

Поле придётся объяснить, где и на что она их тратила. Он (Телегин. — NEWS.ru) подозревает, что Пелагея во время их брака все свои заработки перечисляла своей матери. В их с Ваней семью она свои гонорары не вкладывала, он всё, включая недвижимость, покупал на свои накопления, — говорится в публикации.

Пелагея и Телегин связали себя узами брака в 2016 году. 21 января 2017-го у пары родилась дочь Таисия. Два года спустя пара объявила о расставании.

Накануне мать певицы Светлана Ханова заявила, что новая возлюбленная Ивана Телегина и её родственники сделали всё для того, чтобы хоккеист окончательно поссорился с артисткой. По её словам, именно они виновны в развале звёздного союза. Ханова считает, что Мария Гончар закрутила роман с Телегиным ещё до развода с Пелагеей, летом 2019 года, сразу после их ссоры. Два года почти люди вместе, недавно пара даже объявила о помолвке, при этом хоккеист лишь недавно официально развёлся с артисткой, а их судебные тяжбы по поводу раздела имущества до сих пор продолжаются.

Ранее тётя новой возлюбленной Телегина Елена Дергунова заявила, что пара просто создана друг для друга. По словам женщины, ей очень обидно, что её племянницу называют разлучницей. Она уверена, что если у двоих всё хорошо, то не появится никакой третий.